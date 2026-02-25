Subsecretario de Estado reacciona al fin del programa de médicos cubanos en Honduras

Getting your Trinity Audio player ready...

El subsecretario de Estado Jeremy Lewin, reaccionó a la decisión del gobierno de Honduras de poner fin al programa de médicos cubanos en el país centroamericano.

En un mensaje publicado en la red social X, Lewin, subsecretario para la Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa del Departamento de Estado, escribió: “Felicitamos a Honduras por afirmar su soberanía sanitaria y poner fin a su dependencia de las Brigadas Médicas Cubanas".

"Las misiones médicas cubanas se encuentran entre los peores ejemplos de la trata de personas moderna, con trabajadores encarcelados en el extranjero para generar ingresos para el régimen cubano en crisis”, agregó.

El gobierno del presidente Nasry Asfura decidió no renovar el convenio con el régimen cubano que permitía a unos 130 médicos trabajaran en Honduras en condiciones de esclavitud moderna, según denuncias.

El acuerdo, que expiró este miércoles, fue suscrito en febrero del 2024 por el gobierno de la izquierdista Xiomara Castro, aliada del régimen de La Habana.

“La salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior”, dijo a un medio local José Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno de Asfura.

El convenio era renovable cada dos años y fue firmado en Tegucigalpa por la entonces ministra de Salud, Karla Paredes, y el embajador cubano, Juan Roberto Loforte. Las autoridades hondureñas nunca divulgaron cuánto ganarían los médicos cubanos y cómo sería su forma de pago.

Honduras se suma a la lista de países que en los últimos meses han cancelado acuerdos similares, lo cual deja a la dictadura cubana sin una de sus principales fuentes de ingresos.

A inicios de febrero trascendió que Guatemala no renovaría un convenio de salud con Cuba que tenía vigencia hasta el 2027 e incluía la contratación de unos 400 profesionales. En abril de 2025, el gobierno del Paraguay informó que terminaría los vínculos establecidos en un memorando de salud que había firmado con La Habana a finales de 2024.

En junio pasado, Bahamas canceló las contrataciones a través del régimen y propuso nuevos términos directamente a los trabajadores de la salud. A finales de año, Antigua y Barbuda también anunció la cancelación del convenio de salud que tuvo durante 25 años con La Habana.

La administración Trump ha incrementado las presiones diplomáticas en defensa de los miles de profesionales de la salud cubanos y el febrero del pasado año, el Departamento de Estado anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos y extranjeros vinculados a las misiones medicas de la isla.

Esta semana, el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió con el gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, para hablar sobre el programa de médicos cubanos contratados en esa región italiana tras un convenio con el régimen castrista.

Según trascendió de la reunión, Occhiuto expuso a Hammer las necesidades sanitarias de Calabria y se comprometió a buscar una salida para poner fin al programa y permitir que los galenos puedan continuar su su trabajo de forma independiente, sin control del régimen.