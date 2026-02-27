¿Qué se mueve en Italia y la Santa Sede? Amplio despliegue diplomático de Estados Unidos y Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó que Cuba necesita un cambio democrático “sin violencia”, en declaraciones que coinciden con una intensa actividad diplomática en Roma relacionada con la situación en la isla y la política de presión de Estados Unidos.

“A Cuba le hace falta un cambio, pero sin violencia. El objetivo es la democracia también en Cuba”, declaró Tajani el 20 de febrero en entrevista con CNN en español.

El canciller italiano reconoció que la situación en la isla es “muy complicada”, señaló la existencia de presos políticos y sostuvo que “el cambio es necesario”.

Las declaraciones se producen en momentos en que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se encuentra en Roma, según reportó primero Martí Noticias.

Según reportes de la agencia italiana Nova, el canciller cubano habría viajado con el objetivo de explorar una posible mediación del Vaticano entre La Habana y Washington, en medio de la política de máxima presión económica aplicada por la administración del presidente Donald Trump.

Fuentes citadas por medios italianos señalan que la Santa Sede habría manifestado disposición a intervenir en el dossier cubano, aunque no existe confirmación oficial de que se haya establecido un canal formal de mediación.

En paralelo, el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, también ha sostenido reuniones en Roma.

De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por Martí Noticias, Hammer se reunió con el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, en un encuentro en el que participó también el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch.

Durante esa reunión, según publicaciones oficiales en la red X, se destacó el “importante papel” de la Iglesia Católica en Cuba y se abordó la situación humanitaria en la isla.

Hammer también sostuvo encuentros con el obispo de Guantánamo-Baracoa, monseñor Silvano Pedroso Montalvo, quien recientemente fue recibido en audiencia por el papa León XIV.

El Pontífice expresó el pasado 1 de febrero su preocupación “por el sufrimiento del querido pueblo cubano” al concluir el rezo del Ángelus. Un día antes, los obispos cubanos habían difundido un mensaje en el que manifestaron su “profunda preocupación por el deterioro de la situación social y económica” y advirtieron sobre el riesgo de un mayor colapso social.

La presencia simultánea en Roma del canciller cubano y del representante diplomático estadounidense ha alimentado especulaciones sobre contactos indirectos, aunque no está claro si ambos funcionarios se reunieron personalmente.

La agenda del ministro Rodríguez también incluye reuniones con autoridades italianas. Según fuentes diplomáticas citadas por medios locales, el encuentro sería con el subsecretario de Exteriores Giorgio Silli, y no necesariamente con el propio Tajani.

No obstante, el hecho de que el canciller cubano haya extendido su estancia en Roma más allá de los dos días inicialmente previstos, sugiere que la misión podría haber adquirido mayor relevancia de lo anticipado.

Italia, miembro influyente de la Unión Europea, podría desempeñar un papel relevante en la articulación de posiciones europeas respecto a Cuba, en un contexto marcado por la crisis económica en la isla, el aumento de la migración y las denuncias sobre la situación de los derechos humanos, indican expertos.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha reiterado que el “statu quo” en Cuba es “inaceptable” y ha insistido en la necesidad de reformas económicas y políticas que amplíen las libertades para el pueblo cubano.

Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni el gobierno cubano han confirmado oficialmente la existencia de negociaciones formales, aunque el presidente Trump y el propio Marco Rubio han dicho que sí están hablando con personas dentro del régimen cubano.

Sin embargo, la convergencia diplomática en Roma sugiere que el Vaticano vuelve a situarse como un posible interlocutor en un momento delicado de la relación entre Estados Unidos y Cuba.