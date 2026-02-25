Así elogió el presidente Trump a Marco Rubio durante el discurso del Estado de la Unión

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump volvió a elogiar el trabajo del secretario Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, esta vez durante su discurso ante el Congreso sobre el Estado de la Unión, en la noche del martes, en el Capitolio.

Al hablar sobre las guerras que ha terminado, el presidente Trump celebró a los que han contribuido en este propósito y aprovechó para agradecer a quienes ellos “reportaban”, especialmente al secretario de Estado Marco Rubio.

La mención provocó una ovación en el Pleno, tras lo cual el mandatario añadió: “Le gustas a la gente. Marco obtuvo el ciento por ciento de los votos en su confirmación. Muchos demócratas no creen que lo hayan aprobado”.

Trump dedicó un momento para destacar la labor de Rubio al frente de la cancillería estadounidense.

“Has hecho un gran trabajo, eres un gran Secretario de Estado, quizás el mejor de todos”, aseguró el presidente, lo que generó nuevamente aplausos de los legisladores en el piso, y de los invitados en las galerías.

No es la primera vez que el presidente Trump elogia la labor del secretario de Estado. La semana pasada, durante una reunión de paz en Washington, DC, el republicano dijo que Rubio era un “estadista extraordinario”.

En esa ocasión, incluso Trump bromeó con “casi despedirlo” tras su exitosa presentación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, donde el discurso del secretario Rubio se llevó toda la atención.

Desde su confirmación por el Senado, el jefe de la diplomacia estadounidense se ha convertido en uno de los funcionarios de más alto perfil dentro de la Administración Trump, no solo por su responsabilidad al frente del Departamento de Estado.



Rubio lleva también de manera interina los cargos de Asesor de Seguridad Nacional y Archivista Nacional. Además, fue nombrado Administrador de la USAID para liderar el traspaso de sus funciones al Departamento de Estado.

En el ámbito interno, el secretario Rubio ha liderado una reestructuración del Departamento de Estado, que ha incluido la revisión y terminación de programas de asistencia al exterior y mayor control sobre los existentes.

En las relaciones con Europa, Medio Oriente y Asia, el secretario Rubio ha defendido la agenda “Estados Unidos Primero”, y ha promovido políticas globales que conviertan a los países en menos dependientes de China.

La estrategia del Departamento de Estado ha priorizado el acercamiento al Hemisferio Occidental, por lo cual el secretario Rubio ha fortalecido los vínculos con los aliados en el continente y ha responsabilizado a los enemigos.

El secretario Rubio ha sido un defensor de la democracia y la libertad y ha criticado frontalmente a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En el caso cubano, el presidente Trump confirmó que el secretario Rubio “está hablando con Cuba”, en medio de la presión ejercida tras la declaración de Emergencia Nacional por la amenaza que supone la dictadura en la Isla.

En Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, Rubio supervisa la implementación de las tres fases: estabilización, recuperación (reconciliación) y transición, y conversa con frecuencia con la Encargada del régimen.

Junto con Cuba y Venezuela, tildó a Ortega-Murillo en Nicaragua como “enemigos de la humanidad” y ha aumentado la presión, sancionando a decenas de funcionarios por violaciones a los Derechos Humanos.

Tras recibir un histórico voto unánime de 99-0 en el Senado, Marco Rubio fue confirmado como el 72º Secretario de Estado de los Estados Unidos, el primer miembro del gabinete ratificado en la segunda Administración Trump.