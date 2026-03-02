Congresista Giménez advierte a La Habana que "es hora de negociar"

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez dijo que la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán envía un mensaje directo a los dirigentes de la isla.

Giménez sostuvo que la respuesta del presidente Donald Trump ante la negativa de Teherán a negociar debe ser tomada como una advertencia por el régimen cubano.

“El mensaje para los que están en Cuba ahora es que cuando el presidente Trump le dice que es hora de negociar, es hora de negociar. Mira lo que pasó en Irán”, afirmó el legislador republicano por Florida.

Giménez recordó que inicialmente Trump intentó una vía diplomática con el liderazgo iraní. “Trató de hacer negociaciones diplomáticas, cuando se negaron a hacer esas negociaciones, entonces Trump tomó acción”, señaló.

El congresista añadió que La Habana debería “tomar nota” y considerar el diálogo con Washington. “Es mejor para el régimen que negocien con el presidente Trump, porque el presidente Trump es una persona de acción”, expresó.

María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart también se posicionan

Este lunes la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar defendió las acciones de Washington frente a Irán y vinculó el tema con la postura más amplia de la administración republicana hacia gobiernos considerados autoritarios.

“Nuestras acciones contra el régimen iraní han sido decisivas y necesarias para proteger vidas estadounidenses y nuestra seguridad nacional”, dijo Salazar y agregó que Estados Unidos está “desmantelando su programa nuclear, debilitando sus capacidades de misiles balísticos y pasando factura a quienes durante décadas gritaron ‘Muerte a Estados Unidos’”.

Salazar expresó además su respaldo al mandatario. “No hay espacio para tiranos en el siglo XXI”, declaró.

En otro mensaje, la congresista dijo que el presidente Trump "ha restaurado la fortaleza de Estados Unidos en el escenario mundial. Los dictadores ya no son intocables. Maduro en Venezuela, capturado y llevado ante la justicia.

El régimen asesino del Ayatolá en Irán, debilitado, humillado ante el mundo".



"El mensaje es contundente: la impunidad se terminó. Durante 67 años, el pueblo cubano ha vivido bajo represión, cárcel y exilio. Ha sido demasiado tiempo. Ahora le toca a Cuba", agregó.

El congresista Mario Díaz-Balart compartió en su página de X una imagen en la que aparecen Nicolás Maduro, capturado en Venezuela el pasado 3 de enero; el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, eliminado en la Operación Furia Épica; el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el de Nicaragua, Daniel Ortega.