Netanyahu: Israel busca traer libertad a los iraníes y actúa "por la humanidad"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que estuvo presente en el lugar de uno de los ataques con misiles del régimen iraní sobre Beit Shemesh en el que murieron nueve personas, dijo que el objetivo de la actual campaña contra la República Islámica es tanto eliminar las amenazas existenciales como allanar el camino para un cambio de régimen para el pueblo iraní.

"Ayer, aquí en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a seres queridos. Mi más sentido pésame a las familias y, en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, les deseo una pronta recuperación a los heridos", señaló.



En el tercer día de ataques aéreos contra posiciones de la República Islámica en Irán, Netanyahu señaló: "Lanzamos esta campaña para salvarnos de los intentos de revivir amenazas existenciales contra nosotros y también para crear condiciones para que el valiente pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía".

“El día en que [el pueblo iraní] pueda lograr esto se acerca. Estamos acercándolo”, enfatizó, y añadió que cuando llegue ese día, “Israel y Estados Unidos apoyarán al pueblo iraní”.



Al afirmar que el régimen de la República Islámica de Irán amenaza no sólo a Israel y a Estados Unidos, sino también a "todos los pueblos de la región", el primer ministro israelí advirtió: "Si este régimen terrorista obtiene armas nucleares, amenazará a toda la humanidad".



Netanyahu dijo que la acción de Israel fue principalmente para abordar esta amenaza contra sí mismo, y luego "junto con Estados Unidos, en nombre y para toda la humanidad".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) informaron este lunes que, en respuesta a los cohetes lanzados desde el Líbano hacia Israel, las FDI atacaron con precisión a altos mandos de Hezbolá en Beirut, a decenas de centros de mando de Hezbolá y del régimen terrorista iraní, y a un lugar que Hezbolá utilizaba para almacenar armas en Tiro.



"Las FDI están preparadas para un escenario de múltiples frentes y para combatir cualquier amenaza que se presente contra Israel y sus civiles", afirmó el comando militar en un post en X.

En otra publicación en la red social, las FDI informaron que Hussein Makled, jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, fue eliminado en un ataque preciso en Beirut.

También fueron eliminados altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia del régimen iraní, incluidos Sayed Yahya Hamidi, viceministro de Inteligencia para Asuntos de Israel, quien lideró actividades terroristas contra judíos, actores occidentales y opositores al régimen en Irán y en el extranjero, y Jalal Pour Hossein, jefe de la División de Espionaje.



(Incluye información del Servicio Persa de VOA)