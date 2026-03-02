EEUU advierte sobre probabilidad de más bajas en Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El alto mando militar estadounidense señaló el lunes que la contienda contra Irán es más compleja que una operación aislada y advirtió sobre la probabilidad de más bajas del lado estadounidense.



"Esta no es una operación única y de la noche a la mañana", declaró el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en una conferencia conjunta en el Pentágono con al secretario de Guerra Pete Hegseth. "Los objetivos militares encomendados al CENTCOM y a la Fuerza Conjunta tardarán en lograrse y, en algunos casos, serán una tarea difícil y ardua", señaló.



"Prevemos sufrir pérdidas adicionales y, como siempre, trabajaremos para minimizar las pérdidas estadounidenses", añadió el general.

"Este es su momento. Este es el punto de inflexión generacional que Estados Unidos ha esperado desde 1979, y desde las guerras sin rumbo de la arrogancia que soportó mi generación. No escuchen el ruido; simplemente manténganse concentrados. Nuestro comandante en jefe se mantiene firme al volante", señaló Hegseth.

El secretario de Guerra subrayó que el Estados Unidos ha pasado a la ofensiva en Irán.

"Ya no somos defensores, somos guerreros, entrenados para matar al enemigo y doblegar su voluntad. La historia nos observa. Sé la fuerza que juraste ser: concentrado, disciplinado, letal e inquebrantable. Terminaremos esto con las condiciones de "Estados Unidos Primero", elegidas por el presidente Trump, y de nadie más. Como debe ser".

Hegseth coincidió con Caine, y con las declaraciones del presidente Donald Trump el domingo, en que un esfuerzo de esta envergadura implicará bajas.



"La guerra es un infierno, y siempre lo será. Una nación agradecida honra a los cuatro estadounidenses que hemos perdido hasta ahora, y a los heridos. ¡Lo mejor de Estados Unidos! Que podamos llevar adelante el resto de esta operación de una manera que los honre, sin disculpas, sin vacilaciones. Furia épica: por ellos y por los miles de estadounidenses que fueron apresados antes que ellos por radicales iraníes", concluyó.

Hegseth dijo que, con cada día que pasa en esta contienda, las capacidades de EEUU se fortalecen y las de Irán se debilitan. "Nosotros marcamos las condiciones de esta guerra, de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas; son realistas y se ajustan a nuestros intereses y a la defensa de nuestro pueblo y nuestros aliados".

El secretario de Guerra de EEUU criticó las tácticas de Irán, y señaló que, en su desesperación, el enemigo ha sido desenmascarado "mientras misiles y drones iraníes caen indiscriminadamente sobre hoteles, aeropuertos, apartamentos y otros objetivos civiles de sus vecinos, tácticas terroristas cobardes de un régimen que durante décadas ha traficado con mentiras, muerte y destrucción".



Añadió que los líderes iraníes no han construido nada, salvo intermediarios, misiles, drones y fábricas e instalaciones nucleares bajo tierra. "Las ambiciones nucleares pacíficas no necesitan estar enterradas bajo montañas", dijo.