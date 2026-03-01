Trump ofrece una actualización sobre la Operación Furia Épica contra Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que Washington “vengará la sangre” de los militares estadounidenses muertos, al ofrecer una actualización en video sobre la “Operación Furia Épica”, una ofensiva militar lanzada contra Irán en conjunto con Israel.

En un mensaje de aproximadamente seis minutos difundido en redes sociales, Trump describió la campaña como “una de las ofensivas militares más grandes, complejas y abrumadoras que el mundo haya visto jamás”.

“En las últimas 36 horas, Estados Unidos y nuestros socios han lanzado la ‘Operación Furia Épica’, una de las invasiones militares más grandes, complejas y generalizadas que el mundo haya visto jamás. Nadie ha visto nada igual”, declaró.

El presidente aseguró que las fuerzas estadounidenses alcanzaron “cientos de objetivos en Irán”, incluidas instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sistemas de defensa aérea. También sostuvo que fueron destruidos “nueve buques y sus instalaciones de construcción naval en tan solo unos minutos”.

Trump afirmó además que el exlíder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, “ha sido asesinado”, y aseguró que “todo el mando militar también ha desaparecido”.

"Muchos de ellos piden rendirse para salvar sus vidas. Piden inmunidad y miles la reclaman. Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y continuarán hasta que se alcancen plenamente nuestros objetivos. Nuestros objetivos son muy decisivos. Podrían haber actuado hace dos semanas, pero no lo hicieron", aseguró.

Al referirse a los militares estadounidenses fallecidos, los calificó como “verdaderos patriotas estadounidenses que han hecho el máximo sacrificio por nuestra nación” y añadió que es “probable que haya más antes de que termine”.

"Como nación, lamentamos la pérdida de estos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestro país, mientras continuamos la justa misión por la que dieron su vida. Oramos por la recuperación completa de los heridos y expresamos nuestro profundo amor y eterna gratitud a las familias de quienes perdieron la vida. Y, lamentablemente, es probable que se pierdan más. Eso es una posibilidad antes de que esto termine, aunque haremos todo lo posible para evitarlo", explicó.

"Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que, en la práctica, han declarado la guerra a la civilización. Nuestra determinación, al igual que la de Israel, nunca ha sido más firme", indicó.

Trump sostuvo que un Irán con misiles de largo alcance y armas nucleares “sería una terrible amenaza” y acusó a los líderes iraníes de haber “librado una guerra contra la civilización misma”.

El presidente también instó a miembros de la Guardia Revolucionaria, el ejército y las fuerzas policiales iraníes a deponer las armas y aceptar una eventual inmunidad, advirtiendo que, de lo contrario, enfrentarían “muerte segura”. Asimismo, llamó a los ciudadanos iraníes que buscan un cambio político a “aprovechar el momento”.