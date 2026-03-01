EEUU confirma tres muertos y varios heridos en operación Furia Épica

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos confirmó la muerte en combate de tres militares que participaban en la Operación Furia Épica lanzada el sábado por la administración del presidente Donald Trump, en conjunto con Israel, contra el régimen iraní.

Además de los fallecidos, cinco militares resultaron gravemente heridos, dijo en un comunicado publicado en redes sociales el comando Central de EEUU (CENTCOM).

"Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio", añadió, asegurando que las operaciones de combate principales siguen adelante, así como el esfuerzo de respuesta por parte de las fuerzas estadounidenses.

"La situación es inestable, por lo que, por respeto a las familias, retendremos información adicional, incluyendo la identidad de nuestros soldados caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares", precisó la nota oficial.

CENTCOM desmintió las alegaciones del régimen de Irán de haber golpeado al USS Abraham Lincoln con misiles balísticos.

"El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní", dijo el Comando Central en un post en X junto a fotos del portaaviones estadounidense.

En una publicación anterior, CENTCOM informó que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica.

"El buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar. Como dijo el presidente, los miembros de las fuerzas armadas iraníes, el CGRI y la policía "deben deponer las armas". Abandonen el buque", señala el post.

