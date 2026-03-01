Triunvirato político y religioso asume el poder temporal en Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

Tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en la operación militar de EEUU e Israel este sábado, el sistema político de la República Islámica ha activado un mecanismo transitorio de poder.

Se ha constituido un Consejo de Liderazgo interino que está integrado por tres figuras clave: el ayatolá Alireza Arafi, el presidente Masoud Pezeshkian y el jefe del poder judicial, Gholam‑Hossein Mohseni‑Ejei.

Este órgano colegiado asume temporalmente las funciones del líder supremo durante la transición. Aunque en algunos despachos se ha presentado a Arafi como figura central —incluso como “líder supremo interino”—, su autoridad se ejerce dentro de este esquema compartido.

Las trayectorias de los tres reflejan las distintas corrientes que conviven dentro del régimen: el clérigo ideólogo, el juez de línea dura y el político reformista moderado.

Alireza Arafi: el ideólogo del sistema

Nacido en 1959, en una familia clerical, alcanzó el rango de muyahid, lo que le otorga autoridad para emitir dictámenes legales islámicos.

Su ascenso se consolidó tras la llegada de Jamenei al liderazgo en 1989. Desde 2019 integra el Consejo de Guardianes y la Asamblea de Expertos, dos órganos decisivos en la supervisión legislativa y en la eventual elección del líder supremo.

Su perfil combina fidelidad al proyecto revolucionario, la promoción del chiismo en el exterior y una larga relación de confianza con Jamenei. Esa continuidad ideológica explica su papel central en la actual transición.

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei: el juez con mano de hierro

Nacido en 1956, pertenece a la generación que consolidó el poder tras la Revolución Islámica de 1979, encabezada por Ruhollah Jomeini, tras la caída del shah Mohammad Reza Pahlavi.

Desde los años ochenta ha ocupado cargos estratégicos en inteligencia y justicia. Fue fiscal del Tribunal Especial del Clero, ministro de Inteligencia en 2005 bajo Mahmoud Ahmadineyad y, desde 2021, jefe del poder judicial.

Organizaciones de derechos humanos lo señalan por su papel en procesos contra disidentes y la consolidación del aparato represivo. Su presencia en el triunvirato garantiza cohesión interna y control institucional.

Masoud Pezeshkian: el médico reformista dentro de los límites

Nacido en 1954, cirujano y profesor universitario, inició su carrera política bajo el gobierno reformista de Mohammad Jatami. Fue ministro de Salud entre 2001 y 2005 y posteriormente vicepresidente del Parlamento.

Ha criticado episodios represivos, como durante las protestas de 2009, cuando pidió que no se tratara a los manifestantes “como animales salvajes”. No obstante, su reformismo opera dentro del marco del sistema, y en ocasiones ha defendido el principio de autoridad unificada bajo el líder supremo.

Su inclusión en el consejo aporta una señal de moderación hacia la opinión pública y sectores reformistas, aunque sin alterar la estructura del régimen.

Pezeshkian le envió un mensaje oficial de felicitación a Miguel Díaz‑Canel por el aniversario de la Revolución cubana, el pasado mes de enero de 2026.

En su mensaje, Pezeshkian elogió la Revolución como un hecho histórico y expresó su deseo de “profundizar” las relaciones entre Irán y Cuba.

Un liderazgo interino de tres cabezas

El liderazgo interino iraní descansa en un delicado equilibrio: Arafi representa la continuidad ideológica del régimen, Mohseni‑Ejei el control represivo, y Pezeshkian una moderada apertura política. Este triunvirato busca equilibrar religión, poder judicial y gobierno civil para mantener la estabilidad durante la transición.

La fórmula sugiere que, en esta fase de transición, el régimen busca preservar continuidad ideológica y estabilidad interna, mientras gestiona presiones políticas y geopolíticas externas.

Más que un relevo inmediato, el actual esquema apunta a una administración cautelosa del poder hasta que el sistema defina la sucesión definitiva.

La Constitución iraní establece que un órgano de 88 clérigos, la Asamblea de Expertos, “debe” elegir al nuevo líder supremo lo antes posible, tras la activación del Consejo interino.