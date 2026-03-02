Aumenta a 4 cifra de estadounidenses muertos en combate en Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

Al menos cuatro militares estadounidenses han muerto en acción en Irán desde el inicio de la Operación Furia Épica el sábado, informó este lunes el Comando Central de EEUU.



"El cuarto militar, que resultó gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, falleció a causa de sus heridas", dijo el CENTCOM en su cuenta de X. Añadió que la identidad de los caídos se mantendría en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.

El domingo, CENTCOM informó que cinco militares estadounidenses habían resultado "gravemente heridos" en combate, y otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales.

"Las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa", aseguró el Comando Central de las fuerzas de EEUU.

Kuwait derriba jets de EEUU por error

En otro comunicado, el Comando Central dijo que en la noche del domingo, tres jets F-15E Strike Eagles estadounidenses que volaban en apoyo a la Operación Furia Épica cayeron sobre Kuwait "debido a un aparente incidente de fuego amigo".

Los aviones de combate de la Fuerza Aérea de EEUU fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes durante un combate activo que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, precisó el CENTCOM.

Los seis tripulantes, que lograron eyectarse de las aeronaves, están "sanos y salvos, han sido recuperados y se encuentran en condición estable", según el comunicado. Mientras, Kuwait ha reconocido el incidente, que continúa bajo investigación.

En un discurso a la nación el domingo, el presidente Donald Trump dijo que Washington "vengará la sangre" de los militares estadounidenses muertos en la contienda militar lanzada contra Irán en conjunto con Israel.

El presidente Trump calificó a los soldados caídos en combate como "verdaderos patriotas estadounidenses que han hecho el máximo sacrificio por nuestra nación" y advirtió sobre la probabilidad de que haya más caídos del lado de EEUU antes que concluyan las acciones contra Irán.

Trump describió la operación Furia Épica como "una de las ofensivas militares más grandes, complejas y abrumadoras que el mundo haya visto jamás".

