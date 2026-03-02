Trump: Operaciones en Irán durarían unas 4 ó 5 semanas, aunque podrían extenderse

Getting your Trinity Audio player ready...

Las fuerzas militares conjuntas de Estados Unidos e Israel continúan las operaciones a gran escala en Irán, dijo este lunes el presidente Donald Trump durante una ceremonia de condecoración de soldados en la Casa Blanca.

De acuerdo con el mandatario, la operación Furia Épica duraría unas cuatro o cinco semanas, según el plan inicial, aunque podría extenderse y dependerá de que se logren los objetivos trazados por Washington y Tel Aviv.

Entre ellos, el presidente Trump mencionó la eliminación de la capacidad de producción de misiles de largo alcance del régimen iraní, la destrucción de su flota naval y asegurarse de que Irán nunca tenga un arma nuclear.

“Es el mayor patrocinador del terrorismo y me aseguraré de que no pueda seguir costeando operaciones terroristas”, afirmó el Presidente, quien envió condolencias a las cuatro familias de los soldados fallecidos en el operativo.

“En memoria de los cuatro valerosos estadounidenses muertos en acción vamos a seguir con una determinación inquebrantable para acabar con la amenaza de este régimen terrorista contra el pueblo estadounidense”, dijo.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado la Operación Furia Épica, que ha dejado un importante saldo de líderes iraníes muertos, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El republicano recordó que EEUU había advertido militarmente a Irán sobre la producción de armas nucleares, mediante la operación “Martillo de Medianoche”, pero el régimen “lo ignoró”, acotó Trump.

En la madrugada del 22 de junio de 2025, tres instalaciones clave del programa nuclear iraní fueron objetivo de un ataque aéreo sorpresa de EEUU con el objetivo de destruirlas, para frenar la capacidad nuclear del régimen.

En la ceremonia, el presidente Trump aseguró que el régimen iraní ya tiene la capacidad de alcanzar blancos en Europa con misiles de largo alcance. “Muy pronto hubiesen podido llegar a nuestra hermosa nación ”, afirmó.

“Irán ha intentado hacerle daño a Estados Unidos durante 47 años. Un régimen iraní armado con armas nucleares y misiles de largo alcance sería intolerable para Oriente Medio y el pueblo estadounidense”, destacó.

Este lunes, el mandatario entregó la Medalla de Honor, otorgada por el presidente en nombre del Congreso, a tres soldados, dos de ellos ya fallecidos, en reconocimiento al “servicio de combate que va más allá del deber y pone en riesgo la propia vida”.