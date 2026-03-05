Florida reabre investigación a Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Getting your Trinity Audio player ready...

La Fiscalía Estatal de la Florida anunció la reapertura de la investigación criminal al dictador cubano Raúl Castro, por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales, de acuerdo con un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional.

“Hace varios años se abrió un expediente a nivel estatal para investigar esto como posibles delitos estatales. Eso tengo entendido, pero el caso se cerró, por alguna razón. Cuando lo supe, reactivamos el expediente. Así que la investigación continuará”, dijo James Uthmeier, fiscal general de la Florida.

De acuerdo con el funcionario, en la actualidad existe una “excelente relación de trabajo” entre las autoridades estatales y las federales. “Mientras ellos lideran, y están dando una lección de diplomacia y seguridad nacional en el Hemisferio, vamos a apoyarlos, a coordinarnos”, agregó Uthmeier.

El Fiscal Estatal aseguró que no puede dar más detalles en este momento, pero insistió en que se continuará con la investigación. “Sé que muchos miembros de la Legislatura Estatal y otras personas en Florida quisieran ver algún tipo de resolución e, idealmente, también a responsables”, acotó.

La activista cubana Sylvia Iriondo, presidenta de M.A.R. (Mothers and Women Against Repression in Cuba) y residente en Miami, tripulaba un tercer avión que salió el mismo día a su misión humanitaria. Acompañaba al líder de Hermanos al Rescate, José Basulto, y lograron escapar de la persecución del avión de guerra del régimen cubano.

“Este paso del Fiscal General es sumamente importante, en momentos en que nuestros Congresistas, las familias de los mártires y nuestro exilio reclaman el encausamiento de Raúl Castro, para finalmente lograr la justicia pendiente por esta masacre”, aseguró Iriondo a Martí Noticias.

“Las familias de los mártires de Hermanos al Rescate y nuestra comunidad no han dejado, en estos 30 años, de reclamar justicia para Carlos, Armando, Mario y Pablo, quienes fueron pulverizados en el aire por las órdenes de Fidel y Raúl Castro”, precisó.

El pasado 24 de febrero se cumplieron 30 años del asesinato de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, los pilotos de Hermanos al Rescate, que patrullaban el Estrecho de la Florida para avistar balseros y luego notificar a los Guardacostas para su rescate.

Ese fatídico día, aviones de la Fuerza Aérea del régimen cubano derribaron en aguas internacionales a las dos avionetas. En una investigación luego del siniestro, una agencia de las Naciones Unidas concluyó que los aviones civiles fueron alcanzados por los MiG fuera del espacio aéreo cubano.

Años más tarde, el Nuevo Herald dio a conocer un audio donde el general Raúl Castro reconocía que ordenó derribar las avionetas. En ese momento era segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista, primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

A propósito del aniversario 30 del crimen, los congresistas republicanos Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Nicole Malliotakis enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que el Departamento de Justicia reabra una investigación criminal sobre el derribo de las avionetas.

En la misiva, se hace referencia a los antecedentes que vinculan al hermano del fallecido dictador Fidel Castro, el general Raúl Castro, en lo más alto de la cadena de mando que ordenó el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, por lo cual piden que se presenten cargos criminales en su contra.