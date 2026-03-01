Granma y Juventud Rebelde serán semanarios y los periódicos provinciales no se imprimirán más

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen cubano anunció que, a partir de este lunes, los oficialistas Granma y Juventud Rebelde dejarán de ser diarios y solo circularán los martes, mientras los periódicos provinciales dejarán de imprimirse.

Es la crisis más grande la prensa estatal impresa desde 1959. Ni siquiera en los años del llamado período especial, en la década del 90, la los medios oficialistas cubanos habían tocado fondo como ahora.



La medida no responde a una estrategia de priorizar los contenidos en plataformas digitales, de mayor alcance, como ha sucedido a varios publicaciones en el mundo, sino a la profunda crisis que vive el país, que ha impactado la impresión y distribución de la prensa plana.



El propio “Granma” comunicó la decisión del Buro Político del Partido Comunista (PCC), que controla todos los medios estatales en la Isla, en la cual se responsabiliza al embargo de EEUU y a la declaración de Emergencia del presidente Trump del pasado 29 de enero por la nueva disposición.



“Para favorecer que la población pueda conocer la información publicada por los periódicos del país, se facilitará el acceso a sus sitios web a través de datos móviles de forma gratuita en el territorio nacional. A su vez, estrecharán los vínculos con la radio y la televisión”, señala la nota oficial.



A partir de este lunes, los semanarios Granma y Juventud Rebelde tendrán solo ocho páginas y se distribuirán el mismo día del semanario Trabajadores, el vocero de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba, reducido a ese formato y distribución desde años atrás.



El periódico Granma, autodenominado “órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba” circulaba nacionalmente de lunes a sábado, con un formato de solo ocho páginas y se vendía en quioscos de Correos de Cuba a $1 peso cubano, además de suscripciones de empresas y residencias.



El “Juventud Rebelde”, tutelado por el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, se imprimía de martes a viernes, con solamente ocho páginas, y una “Edición Dominical” de 16 páginas, también a $1 peso cubano y vendidos en los puntos de la empresa estatal de Correos.



Los periódicos en las 16 provincias del país y del municipio especial de Isla de la Juventud, en manos de sus respectivos Comités del Partido Comunista de Cuba y cuyas ediciones impresas circulaban como semanarios de sólo 8 páginas desde los noventa, dejarán de imprimirse indefinidamente.



Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de nero pasado, el presidente Trump aseguró que el régimen cubano no recibiría más dinero o petróleo desde Venezuela. Luego, el mandatario firmó una declaración de Emergencia Nacional por la amenaza que supone la dictadura cubana para la seguridad nacional de EEUU.



Como parte de esta Emergencia, la Administración Trump impuso aranceles adicionales a los países que suministren combustible a la Isla, que ya padecía una profunda crisis de abastecimiento de crudo, dependiente de donativos y ayudas humanitarias de sus principales aliados.