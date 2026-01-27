La lucha de la prensa independiente para informar sobre Cuba desde el exilio

Getting your Trinity Audio player ready...

El periodismo independiente cubano se ha desplazado en gran medida fuera de la isla tras años de restricciones legales y un aumento de la represión estatal, según un análisis del Reuters Institute for the Study of Journalism, con sede en la Universidad de Oxford.

Un reporte reciente analiza cómo el régimen ha forzado al exilio a una buena parte de los periodistas independientes que, aunque algunos continúen informando sobre Cuba, su trabajo se ha visto notablemente afectado.

La expansión del internet móvil en 2019 permitió el surgimiento de nuevos medios digitales, pero ese espacio se redujo tras las masivas manifestaciones de 2021 por las que centenares de personas cumplen condenas políticas en las cárceles de la isla.

Entre ellos se encuentra Abraham Jiménez Enoa, fundador de la revista independiente El Estornudo, quien detalló cómo "la isla es una especie de prisión política”.

La periodista Luz Escobar, colaboradora de 14ymedio y Diario de Cuba,señaló por su parte que decidió abandonar el país debido a las amenazas, que se extendieron a su familia.

“Me dijeron que mis hijas podrían ir a prisión”, explicó.

El medio independiente elTOQUE estima que al menos 150 reporteros se exiliaron entre 2022 y 2024, mientras que estudios académicos sitúan el fenómeno en una tendencia más prolongada.

No obstante, el artículo señala que los periodistas entrevistados "creen en la importancia de su trabajo como vehículo de la resistencia democrática incluso desde el exilio".

José Jasán Nieves, director de elTOQUE y uno de los consultados para el texto, comentó que "la gente quiere exponer su situación en Cuba", por lo que "debemos amplificar esas voces”.

“Hemos sido blanco de dos oleadas de represión en Cuba en 2022 y 2024. Esto incluyó arrestos, interrogatorios, exposición pública, prohibiciones de residencia en el país, todo lo que está en el manual represivo del régimen cubano”, dijo.

Otros medios como Cubanet, que opera desde 1994, aún cuenta con una red de unos 30 reporteros en la isla, según las declaraciones de su editor Roberto Hechavarría Pilia. "Sin embargo, han tenido que operar con estrictos protocolos de seguridad para garantizar su seguridad, que incluyen, por ejemplo, la implementación de seudónimos y canales de comunicación seguros", señala Reuters Institute for the Study of Journalism.

Cuba mantiene los peores indicadores de libertad de prensa en América Latina y el mundo. "La lucha por mantener la independencia periodística recae ahora, en gran medida, sobre quienes están fuera de la isla", apuntaron.

El Balance Parcial 2025 elaborado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de prensa (ICLEP) registró 454 detenciones arbitrarias, 444 ataques, amenazas y/ o agresiones psicológicas, además de 42 agresiones físicas y 27 personas recluidas, entre otros indicadores documentados en el informe.