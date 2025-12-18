Arrestan a la académica cubana Alina Bárbara López Hernández

Getting your Trinity Audio player ready...

La Policía arrestó este jueves a la acadmécica cubana Alina Bárbara López Hernández cuando la intelectual se disponía a llegar al Parque de la Libertad de Matanzas, donde se manifiesta pacíficamente los días 18 de cada mes.

La noticia fue confirmada a Martí Noticias por su hija, quien aseguró que saldrá a la calle a manifestarse si a las 10 y media no han liberado a su madre.

"Iba para el Parque de la Libertad a hacer su protesta pacífica de todos los meses. Me envió un SMS", indicó.

Poco antes había compartido un mensaje en la cuenta de Facebook de la también profesora, ensayista e historiadora.

“Soy la hija de Alina desde su perfil. Acaba de ser detenida y llevada a la estación de PNR de la Playa mientras intentaba llegar al parque”, recoge el post.

Minutos después su hija advirtió que se manifestaría con su bata blanca y un cartel. “Y si tratan de impedirlo, van a tener que matarme. Libertad para Alina Bárbara Ya”, dijo.

Asimismo, publicó el número de teléfono de la estación de la Policía a la que fue trasladada su madre (45252285). "Ya que ellos se arrogan los derechos a secuestrar, encarcelar y vejar podemos también nosotros exigir nuestro derecho a estar informados", apuntó.

La académica e intelectual cubana Jenny Pantoja, aseguró que también saldría a la calle si no la liberaban.

"Alina Bárbara López Hernández ha sido arrestada. Su hija Lili, que está enferma dice que da hasta las 10 y media am. Me sumo a ella. Hasta esa hora esperaremos. Si no la sueltan serán más personas saliendo por ella y tendrán que llevarnos a todos", indicó.

Alina Bárbara y otros intelectuales y miembros de la sociedad civil cubana se manifiestan cada 18 de manera pacífica en parques y plazas de sus localidades. La Protesta del 18, como se le llama a la acción cívica, comenzó hace más de dos años.

Entre las peticiones está una nueva Asamblea Constituyente, la liberación de los presos políticos, que se instrumenten políticas sociales de protección a los sectores vulnerables y el cese inmediato de la represión en Cuba.

Noticia en desarrollo.