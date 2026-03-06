Justicia de EEUU prepara acusación contra gobernantes cubanos y líderes del Partido Comunista

Getting your Trinity Audio player ready...

Un fiscal federal en Florida está trabajando para construir casos criminales contra altos líderes del régimen cubano y del Partido Comunista de Cuba, aseguraron medios estadounidenses como The Wall Street Journal y The Washington Post

Esta misma semana la Fiscalía Estatal de la Florida anunció la reapertura de la investigación criminal al dictador cubano Raúl Castro, por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales.

"Reactivamos el expediente. La investigación continuará. Debo decir que tenemos una excelente relación de trabajo con el gobierno federal", dijo este viernes el fiscal de Florida James Uthmeier.

The Washington Post asegura que el Departamento de Justicia ha creado un grupo de trabajo interinstitucional para examinar posibles cargos federales contra funcionarios o entidades del régimen.

"Funcionarios de agencias gubernamentales, incluido el Departamento del Tesoro, formarán parte de este grupo. La participación del Tesoro podría significar que la administración Trump esté considerando imponer nuevas sanciones contra Cuba, que ya está sujeta a intensas sanciones económicas por parte de Estados Unidos", precisó el Post.

El jueves el presidente Donald Trump dijo que Cuba está próxima a seguir los pasos de Venezuela hacia un cambio de régimen. "Lo que está pasando con Cuba es asombroso y creemos que queremos terminar con esto (Irán) primero, pero será solo cuestión de tiempo".

Fuentes citadas por estos medios, indican que en el caso de los gobernantes cubanos, EEUU contempla delitos potenciales relacionados con temas como narcotráfico, violencia u otros crímenes transnacionales que podrían justificar acciones judiciales contra figuras clave del régimen cubano.

En el caso de Venezuela, la extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, fue justificada con cargos criminales.

La acusación formal presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Maduro, Flores, y otros altos funcionarios venezolanos, incluyó cargos de Conspiración de narco-terrorismo, Conspiración para importar cocaína, Posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, y Confiscación de bienes y activos derivados del narcotráfico.

El documento judicial detalló casos concretos de incautaciones, grabaciones y confesiones, así como detalles de pagos y logística.

Además de Maduro y la ex presidenta de la Asamblea Nacional y ex fiscal general de Venezuela, han sido implicados Diosdado Cabello Rondón, uno de los hombres más poderosos del chavismo; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”), hijo del mandatario, acusado de coordinar envíos de cocaína; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), líder del grupo criminal Tren de Aragua. Todos enfrentan cargos por conspiración de narco-terrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.

Días después de la captura de Maduro, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyó en la acusación formal a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito" y lo describió como participante activo de una red de narcotráfico y conspiración internacional vinculada con grupos armados y traficantes que operan en el continente.