Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Mundo

Trump dice que EEUU tendrá un rol clave en la elección del próximo líder de Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump.

Sumario

  • Advirtió que una elección hostil a intereses estadounidenses podría llevar a una nueva guerra en menos de cinco años.
Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos debe tener un papel determinante en la selección del próximo Líder Supremo de Irán.

Durante una entrevista telefónica con Axios, el mandatario vetó a Mojtaba Khamenei como sucesor y advirtió que una elección "incorrecta" por parte de la Asamblea de Expertos llevará inevitablemente a una nueva guerra.

"El hijo de Khamenei es inaceptable. No tiene la experiencia para dirigir eso y no vamos a permitir que sigan los mismos de siempre", declaró el mandatario. "Tengo que participar en el nombramiento. Ya lo hicimos con Delcy (Rodríguez) en Venezuela y funcionó".

“Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán. En Venezuela, la señora Rodríguez ha sido satisfactoria en su trato con nosotros; entendió el mensaje. En Irán necesitamos un resultado similar o mejor”, enfatizó Trump.

"Si no obtenemos a la persona adecuada, vamos a tener que volver a la guerra en menos de cinco años. Es así de simple. No voy a dejar que la región siga en tensión por otros 30 años", advirtió.

Trump reconoció que el "banco de talentos" para un liderazgo moderado es escaso debido a la efectividad de los ataques.

"Eliminamos a una parte importante de su dirigencia. Incluso algunas personas que nosotros considerábamos como posibles alternativas murieron en los ataques", comentó.

Este jueves Trump también le dijo a POLITICO que Estados Unidos ayudaría a elegir al próximo líder de Irán, así como la intención de desempeñar un papel importante en la configuración del país.

“Trabajaremos para asegurarnos de que llegue alguien que pueda construir Irán de manera adecuada, pero sin armas nucleares”, aseguró.

Sobre los ataques a Irán indicó que "estamos siendo quirúrgicos. Tenemos un suministro ilimitado de armas, ilimitado… Tenemos miles, miles de ellas”.

Y sobre las capacidades del régimen iraní aclaró: "No tienen armada. No tienen fuerza aérea. No tienen detección aérea. Todo está destruido. Su radar está completamente destruido. Su ejército está diezmado".

  • 16x9 Image

    Iván Kasanzew

    Iván Kasanzew es un periodista con más de veinte años de experiencia en los medios de comunicación. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Kasanzew llegó a los Estados Unidos a finales de los años noventa. Desde entonces ha trabajado en numerosas cadenas hispanas como Telenoticias del Mundo, Telemundo y Univision, donde se ha destacado cubriendo un sin número de eventos, principalmente en la producción de historias largas.

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG