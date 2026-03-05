Entre elogios a Messi y amenazas a La Habana, Trump recibe al Inter en la Casa Blanca (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

En un evento que fusionó la máxima estrella del fútbol con la agenda de seguridad nacional, el presidente Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca a Lionel Messi y al plantel del Inter Miami.



La visita, programada para homenajear a los flamantes campeones de la MLS Cup 2025, se transformó rápidamente en una plataforma desde la cual el mandatario lanzó duras sentencias sobre los conflictos en Irán y el futuro del régimen en Cuba.

Uno de los presentes en el encuentro fue el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien Trump ordenó su siguiente tarea en política exterior: “Tu próximo proyecto será Cuba. Está esperando, pero terminemos este primero. Podríamos hacerlos todos al mismo tiempo, pero pasan cosas malas.”

"Y han estado haciendo un trabajo fantástico en un lugar llamado Cuba", añadió Trump, provocando aplausos en un abarrotado Salón Este, que acogió la primera visita oficial del astro argentino a la residencia presidencial desde su histórico desembarco en Estados Unidos en 2023.



Durante la apertura, Trump no escatimó en elogios para el capitán albiceleste, subrayando su papel crucial en la transformación del fútbol norteamericano de cara al Mundial 2026.



"Es un honor recibir al mejor de todos los tiempos en la casa del pueblo estadounidense", declaró el presidente.

En un gesto de cortesía, un Messi visiblemente sonriente hizo entrega de una camiseta personalizada del Inter Miami con el dorsal 47, en clara alusión al actual mandato del republicano.



A pesar del ambiente festivo, el tono del discurso cambió drásticamente cuando el mandatario abordó la situación en el Medio Oriente.

Trump aprovechó la atención mediática para profundizar en los resultados de la denominada “Operación Furia Épica” dirigida contra Teherán.



Con un lenguaje directo, Trump describió a Irán como una nación "gravemente derrotada" que, tras las recientes acciones militares y diplomáticas, se encuentra "funcionando con lo último que le queda".



Estas declaraciones refuerzan la postura de su administración de haber neutralizado las capacidades operativas del país persa tras los ataques a instalaciones estratégicas.



La política regional también ocupó un lugar central.



En un tono tajante, Trump sentenció el futuro de Cuba, asegurando que la isla está próxima a seguir los pasos de Venezuela hacia un cambio de régimen.

"Lo que está pasando con Cuba es asombroso y creemos que queremos terminar con esto (Irán) primero, pero será solo cuestión de tiempo antes de que tú y mucha gente increíble regresen a Cuba. Ojalá no se queden. Los queremos de vuelta. No queremos perderlos", dijo a los hermanos José y Jorge Mas, propietarios del Inter Miami e hijos de Jorge Mas Canosa, prominente figuras del exilio cubano en Estados Unidos.

"No queremos que sea tan agradable que se queden. Pero algunas personas probablemente sí quieran quedarse, porque aman tanto a Cuba. Lo escucho todo el tiempo", comentó el mandatario.

En otro momento, el presidente 47 de los EEUU bromeó con los herederos de Mas Canosa acerca de su intención de "esperar un par de semanas", para reunirse nuevamente a celebrar "lo que está sucediendo en Cuba”.



