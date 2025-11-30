El Inter Miami de Messi jugará la final de la MLS contra Vancouver 





El Inter Miami goleó 5-1 al New York City Football Club en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y avanzó por primera vez a la final de la MLS, que disputará ante los Whitecaps de Vancouver.

El argentino Tadeo Allende fue la gran figura del encuentro, al marcar tres de los cinco goles del Inter, mientras que su compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia completaron la cuenta.

En el minuto 14, el español Sergio Busquets lanzó un pase largo perfecto, que Allende recibió dentro del área y definió con un derechazo potente para el 1-0.

Nueve minutos más tarde, en el 23, el también español Jordi Alba envió un centro preciso desde la izquierda y Allende se elevó en el área para cabecear al palo derecho, para el 2-0.

Nueva York descontó en el 37, cuando Maxi Morales, con pelota parada, se la envió a la cabeza a Justin Haak, quien la metió en el fondo de la red y con el marcador 2-1 se fueron al descanso.

En la segunda mitad, los visitantes estuvieron a punto de conseguir la igualada en el minuto 66, con tiro desde dentro del área del argentino Julián Fernández, que el arquero de Miami, Rocco Ríos Novo, alcanzó a desviar sobre la portería en el último instante.

Un minuto después, apareció Lionel Messi con una genialidad, al recibir el balón de espaldas en el área en el 67 y llevarse tras de sí a la defensa rival, para enviarla a los pies del también argentino Mateo Silvetti, que definió para el 3-1.

Con semejante ventaja, el director técnico del Inter, Javier Mascherano, movió la banca y envió al campo a Segovia, autor del cuarto gol, al recibir un pase de taco de Alba frente a la puerta en el minuto 82.

Allende firmó el 5-1 definitivo en el 89, al recibir un pase en profundidad del italiano Yannick Bright y encarar con autoridad en el uno a uno al portero Matthew Freese.

Ahora, el sur de la Florida tiene la oportunidad de convertirse en apenas el quinto territorio con un título en las cinco ligas profesionales de Estados Unidos (MLB, NBA, NHL, NFL y MLS), hito que sólo han conseguido Nueva York, Los Angeles, Chicago y Washington DC.

Vancouver Whitecaps 3, San Diego FC 1

Al igual que sucedió en octubre con la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Angeles y los Azulejos de Toronto, la corona de la MLS la definirán un equipo de Estados Unidos y uno de Canadá.

Los Whitecaps de Vancouver, de visitantes, derrotaron tres por uno al San Diego Football Club, con dos anotaciones de Brian White y un autogol de Pablo Sisniega.

En el minuto ocho, el estadounidense White abrió el marcador, al recibir pase dentro del área del paraguayo Andrés Cubas y aprovechar una defensa deficiente del club californiano, que dejaba demasiados huecos a los atacantes de los Whitecaps.

Tres minutos más tarde, los visitantes volvieron a llegar al área con facilidad y el mexicano Sisniega, el arquero de San Diego, la metió en su propia puerta, cuando parecía que había salvado un disparo a quemarropa del canadiense Ali Ahmed, para el 2-0.

En tiempo de descuento de la primera mitad, Ahmed llego hasta el fondo del área y lanzó un centro frente al arco que White empujó de pecho para irse al descanso con pizarra de 3-0.

En el complementario, Vancouver se dedicó a aguantar a una ofensiva de San Diego que intentaba sin éxito descontar, hasta que en el minuto 60, el mexicano Irving “El Chucky” Lozano disparó desde fuera del área y batió al arquero japonés Yohei Takaoka, para el único gol de los locales.

A pesar de la derrota, el San Diego FC hizo historia, al convertirse apenas en el segundo equipo en llegar a la postemporada en su año de debut en cualquier liga profesional de Estados Unidos.

Solamente las Valkirias de Golden State, en la WNBA, habían conseguido semejante hazaña, también en el 2025, su primera campaña en el baloncesto profesional femenino.

La final de la MLS se jugará el próximo sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

La sede se determinó así, porque el Inter terminó la temporada regular con 65 puntos, dos más que los Whitecaps.