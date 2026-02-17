La Messimanía convierte al Inter Miami en el club más valioso de la MLS 

Getting your Trinity Audio player ready...

La llegada del astro argentino Lionel Messi al Inter Miami convirtió a la franquicia del sur de la Florida en la de mayor valor entre todas las que forman la Major League Soccer (MLS).

Según la revista Forbes, el valor de mercado estimado del Inter Miami es de 1.350 millones de dólares, una cifra contrastante con el precio de 56 millones que tenía en 2022, un año antes de la llegada de Messi.

La decisión del propietario Jorge Mas Santos de incorporar a Messi en el 2023, transformó no sólo la cara del club, sino que potenció la MLS en sí.

“Lo más importante es que ganemos, porque necesitamos ofrecerles a nuestros aficionados un producto ganador. Necesitamos levantar trofeos. Necesitamos ganar copas”, declaró Mas Santos a Forbes en 2024.

Desde entonces, las Garzas Rosadas conquistaron la Leagues Cup del 2024, el torneo anual que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX, y posteriormente se coronaron campeones de la liga doméstica en 2025.

Además, con la construcción de un once ganador alrededor del astro argentino, el club fortaleció su base de patrocinadores, amplió la venta de entradas y desarrolló nuevas líneas de negocio, como giras internacionales.

La mudanza a un nuevo estadio con capacidad para 25 mil espectadores en el Miami Freedom Park, programada para abril, podría incrementar aún más los ingresos.

De acuerdo con la lista de Forbes, detrás del Inter se ubican las dos franquicias de Los Angeles, LAFC, valorada en 1.320 millones, y LA Galaxy (1.080 millones).

El New York City FC (1.020 millones) y el Atlanta United (mil millones), completan el quinteto de los equipos de fútbol más valiosos de la MLS.

El valor promedio de los 30 clubes de la liga alcanzó los 731 millones de dólares, un crecimiento del 6% respecto a los 690 millones registrados en 2025.

El club más pobre es el CF Montréal, con un precio estimado de 440 millones.