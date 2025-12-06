Inter Miami es el nuevo campeón de la MLS 

Getting your Trinity Audio player ready...

Con dos asistencias del argentino Lionel Messi, el Inter Miami derrotó tres goles por uno a los Vancouver Whitecaps en partido disputado este 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y se coronó campeón de la MLS.

El Inter hizo valer su condición de local ante el cuadro canadiense, que había vencido a Miami en dos de los tres enfrentamientos entre ambos en toda su historia.

En el minuto ocho del primer tiempo, el Inter inició un contragolpe y el argentino Tadeo Allende intentó centrar al área para su compatriota Mateo Silvetti, pero la pelota encontró la pierna del defensor colombiano Edier Ocampo, que terminó enviándola al fondo de su propia red.

Autogol para el 1-0 a favor de las garzas rosadas y con ese parcial se fueron al descanso en un partido que estuvo trabado casi todo el tiempo en el medio campo.

Los visitantes reaccionaron en la segunda mitad y en el minuto 60, Alí Ahmed logró la igualada con un cañonazo desde fuera del área y los Whitecaps comenzaron a presionar la puerta local.

En el minuto 70, cuando Vancouver vivía su mejor momento, Messi robó un balón en la mitad de la cancha y se la sirvió en bandeja a su compatriota Rodrigo DePaul dentro del área, para fusilar al arquero japonés Yohei Takaoka para el 2-1.

Y en el minuto 96, ya en tiempo de descuento, La Pulga bajó de pecho un pase de Jordi Alba y se la entregó a Allende, quien clavó el 3-1 definitivo y desató un pandemonium en el estadio.

Para el Inter es su primera corona en la MLS y el tercer título de su historia, tras conseguir la Leagues Cup en el 2023 y el trofeo Supporters' Shield, que se entrega al mejor equipo de la temporada regular, en 2024.

Para su capitán Messi, fue su título absoluto número 48 en su carrera.

Con esta victoria, el Inter Miami completó una temporada histórica, en la que sumó 101 goles entre la fase regular y la postemporada, récord absoluto de la MLS, además de conseguir 20 dianas en los playoffs, otra marca para la liga estadounidense.

Para Javier Mascherano, fue su primer título de la MLS en su año de debut, mientras que Vancouver se quedó con ganas de convertirse en el segundo equipo canadiense en levantar la Copa MLS, hito que sólo logró el Toronto FC en 2017, cuando derrotó a los Seattle Sounders en la final.

Ahora, Miami se suma a Nueva York, Los Angeles, Chicago y Washington DC como las únicas áreas metropolitanas en tener campeones en las cinco ligas profesionales de Estados Unidos.

La Capital del Sol ganó los Superbowls de 1973 y 1974 con los Dolphins, las Series Mundiales de Grandes Ligas con los Marlins en 1997 y 2003, la corona de la NBA con el Heat en 2006, 2012 y 2013, y la copa Stanley de la NHL con los Florida Panthers en 2024 y 2025.

Asimismo, el partido de este sábado podría haber sido el último de las ilustres carreras de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

Alba, de 36 años, y Busquets, de 37, fueron compañeros de Messi en la era dorada del Barcelona, y habían anunciado sus intenciones de retirarse, tras su breve paso por la MLS.