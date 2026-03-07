Enlaces de accesibilidad

Trump recibe en Miami a líderes del hemisferio en la cumbre "Escudo de las Américas"

  • Donald Trump encabeza la cumbre “Escudo de las Américas” en Doral, con líderes latinoamericanos para reforzar la seguridad hemisférica.
Trump recibió este sábado en la ciudad de Doral, en Florida, a los líderes de 12 países de América Latina en la Cumbre “Escudo de las Américas”, una nueva coalición regional para luchar contra los cárteles, dijo el mandatario en la apertura de la reunión.

El republicano dio la bienvenida personalmente a los presidentes de Argentina, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Honduras, Paraguay, Ecuador, República Dominicana y Guyana, además de la primera ministra de Trinidad y Tobago y el presidente electo de Chile.

Uno de los objetivos de la cumbre es transformar la seguridad hemisférica bajo lo que algunos analistas ya denominan la "Doctrina Donroe", una evolución de la histórica Doctrina Monroe enfocada en neutralizar la influencia de China, Rusia e Irán en la región.

La estrategia será coordinada por la enviada especial Kristi Noem, quien recientemente dejó su cargo como secretaria de Seguridad Nacional —cediendo el puesto al nominado Markwayne Mullin— para liderar a tiempo completo los esfuerzos de defensa y control fronterizo bajo esta nueva coalición.

"El hemisferio occidental es absolutamente fundamental para la seguridad de EEUU", afirmó Noem a través de su cuenta en X, donde agradeció a Trump su designación como enviada especial para este proyecto.

El escenario del evento es el Trump National Doral, donde ya se encuentran más de una decena de mandatarios regionales alineados con la visión de la Casa Blanca. Además de figuras clave como Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador), la lista incluye a Luis Abinader (República Dominicana), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Rodrigo Chaves (Costa Rica), entre otros. En las mesas de trabajo también participa activamente el secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante la gala previa, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, subrayó la urgencia de alcanzar una "unidad continental" para enfrentar las crisis regionales. En su intervención, Kast señaló a Cuba como el ejemplo más crítico de la falta de libertades: “Ha estado afectada demasiados años por la falta de democracia”, sentenció el mandatario, quien asumirá el cargo formalmente el próximo 11 de marzo.

Noticia en desarrollo.

