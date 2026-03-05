Pete Hegseth encabeza la histórica "Conferencia de las Américas contra los Cárteles"

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, inauguró este jueves la primera Conferencia de las Américas contra los Cárteles en la sede del Comando Sur (SOUTHCOM) en la ciudad de Doral, Florida.

Durante su discurso de apertura, Hegseth lanzó una advertencia directa a las redes criminales: “Los narcotraficantes saben ahora que el verdadero costo de inundar nuestro país con drogas mortales es su propia muerte; eso es un disuasivo real”.

La cumbre reunió a líderes de defensa de todo el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

“Tras años de negligencia, restauraremos la dominancia militar en el hemisferio occidental para proteger nuestra patria”, subrayó Hegseth.

El encuentro es parte central de la agenda de la administración de Donald Trump, que ha clasificado a los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Designadas, con el objetivo de neutralizarlos mediante el uso del poder militar.

“Sí, la vigilancia es importante, pero el poder militar es fundamental. Ya no somos solo defensores; somos guerreros entrenados para eliminar al enemigo y quebrar su voluntad”, indicó.

Hegseth aprovechó la plataforma para coordinar los próximos pasos de la Operación Southern Spear, una campaña militar masiva que utiliza tecnología de vanguardia , incluyendo botes interceptores robóticos y aeronaves no tripuladas, para destruir activos de los cárteles en aguas internacionales.

“La Operación Southern Spear ha devuelto la capacidad de disuasión contra los cárteles narcoterroristas que lucran con el envenenamiento de los estadounidenses y el asesinato de nuestra gente y la de ustedes”, aseguró.

Entre los aliados clave presentes destacaron delegaciones de Argentina, El Salvador y Ecuador; esta última nación inició recientemente una nueva fase de operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses para recuperar el control de zonas críticas.

Tras concluir su agenda en Doral, Hegseth se trasladará esta misma tarde a Tampa para visitar la sede del Comando Central (CENTCOM) en la Base de la Fuerza Aérea MacDill, donde recibirá una actualización sobre la operación Furia Épica contra Irán.