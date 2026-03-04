Hegseth: Alcanzaremos el "control total" del espacio aéreo de Irán en cuestión de días

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el miércoles que las fuerzas estadounidenses y sus aliados israelíes están logrando avances “históricos” en la ofensiva militar contra Irán y aseguró que podrían lograr el control total del espacio aéreo iraní en cuestión de días.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono sobre la operación militar denominada "Operación Furia Épica", Hegseth declaró que la campaña ha debilitado de forma significativa las capacidades militares de la República Islámica tras apenas cuatro días de combates.

“Me presento ante ustedes hoy con un mensaje inequívoco: Estados Unidos está ganando de manera decisiva, devastadora y sin misericordia”, afirmó.

Hegseth dijo que, en coordinación con Israel, Washington ha logrado avances rápidos en ataques dirigidos a las capacidades estratégicas de Teherán, incluyendo su infraestructura militar y su capacidad de lanzar misiles.

“A partir de anoche y dentro de unos días, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo tendrán el control total de los cielos iraníes”, señaló. “Será un espacio aéreo sin disputa”.

El secretario añadió que las operaciones conjuntas han reducido drásticamente la capacidad ofensiva iraní. "La capacidad de misiles de Irán se ha visto drásticamente reducida” y la estructura de liderazgo militar del país también ha sufrido fuertes golpes.

Hegseth afirmó además que las fuerzas estadounidenses e israelíes han destruido o neutralizado gran parte de la fuerza naval iraní, incluido el hundimiento de un buque de guerra que llevaba el nombre del general Qasem Soleimani.

“Su armada está en el fondo del mar”, dijo el secretario. “Están acabados, y lo saben”.

Asimismo, indicó que Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar en Oriente Medio, con la llegada constante de cazas y bombarderos adicionales a la región.

“Hoy mismo llegarán más bombarderos y cazas”, afirmó.

Hegseth reiteró que el objetivo principal de la campaña es destruir las capacidades ofensivas del régimen iraní y evitar que el país pueda desarrollar armamento nuclear.

“La misión está muy bien enfocada: destruir los misiles y drones de Irán y las instalaciones que los producen, aniquilar su armada e infraestructura de seguridad crítica, y garantizar que Irán jamás posea una bomba nuclear”, declaró.

El secretario de Guerra indicó que el calendario final dependerá de las decisiones de Washington. “Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres”, precisó.

Durante la conferencia, Hegseth dijo que EEUU sabía "desde hace mucho tiempo que Irán tenía la intención de intentar asesinar al presidente Trump... aunque ese no era el objetivo principal del esfuerzo, ni mucho menos. De hecho, el presidente nunca lo mencionó".

El funcionario insistió en que las fuerzas estadounidenses cuentan con la logística y los suministros necesarios para sostener la ofensiva el tiempo que sea necesario.

“Podemos mantener esta lucha fácilmente durante el tiempo que sea necesario”, dijo. “Irán no puede sobrevivirnos”.