Trump: “Irán ha intentado hacerle daño a EEUU durante 47 años”

“Irán ha intentado hacerle daño a Estados Unidos durante 47 años”, aseguró el presidente Donald Trump este lunes durante una ceremonia en la Casa Blanca para condecorar con la Orden de Honor del Congreso a tres militares estadounidenses por sus “servicios que van más allá del deber”.

A propósito del operativo militar “Furia Épica”, que busca destruir las capacidades misilísticas y nucleares del régimen iraní, la Administración Trump compartió un resumen de los daños provocados por Irán a estadounidenses en las más recientes décadas.

“Durante casi medio siglo, la República Islámica de Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, ha matado y mutilado a ciudadanos estadounidenses y miembros de las fuerzas armadas mediante sus propias fuerzas y milicias subsidiarias”, aseguró la Casa Blanca.

“Más estadounidenses han muerto a manos de Irán que de cualquier otro régimen terrorista en la Tierra”, agrega la nota. “El presidente Donald J. Trump está haciendo lo que los presidentes de las últimas cinco décadas se han negado a hacer: eliminar la amenaza de una vez por todas”, afirma.

A continuación un resumen de algunos de los hechos recopilados por la Casa Blanca en lo que definió como “la guerra sangrienta del régimen iraní contra los estadounidenses”.

Noviembre de 1979: Estudiantes iraníes, respaldados por el régimen, tomaron la Embajada de EE. UU. en Teherán, tomando a 66 estadounidenses como rehenes durante un enfrentamiento que se prolongó 444 días.

Abril de 1983: La Yihad Islámica, un grupo terrorista respaldado por Irán, perpetró un atentado suicida con coche bomba contra la Embajada de EE. UU. en Beirut, matando a 17 estadounidenses.

Octubre de 1983: Terroristas de Hezbolá respaldados por Irán mataron a 241 militares estadounidenses —incluidos 220 marines y otros 21 miembros del servicio— en un atentado con camión bomba contra un complejo del Cuerpo de Marines en Beirut.

Septiembre de 1984: Terroristas de Hezbolá respaldados por Irán mataron a 23 personas inocentes —incluidos dos miembros del servicio estadounidense— en un atentado con coche bomba en el anexo de la Embajada de EE. UU. en Beirut.

Diciembre de 1984: Terroristas de Hezbolá respaldados por Irán secuestraron el vuelo 221 de Kuwait Airways con destino a Pakistán, desviándolo a Teherán, donde torturaron brutalmente y mataron a dos funcionarios estadounidenses.

Junio de 1985: Terroristas de Hezbolá respaldados por Irán secuestraron el vuelo 847 de TWA que viajaba de Atenas a Roma, torturando a un buzo de la Marina de EE. UU. antes de dispararle a quemarropa en la cabeza y arrojar su cuerpo a la pista del aeropuerto de Beirut.

Julio de 1989: Terroristas de Hezbolá respaldados por Irán mataron al coronel de los Marines de EE. UU. William Higgins tras haberlo secuestrado el año anterior mientras servía en una fuerza de paz de las Naciones Unidas en Líbano.

Agosto de 1995: Un terrorista suicida de Hamás respaldado por Irán hizo explotar un autobús en Jerusalén, matando a un estadounidense y a otros tres pasajeros, e hiriendo a más de 100 personas.

Marzo de 1996: Un terrorista suicida vinculado a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina, ambos respaldados por Irán, mató a 20 personas —incluidos dos estadounidenses— en un atentado suicida en un centro comercial de Tel Aviv.

Junio de 1996: Terroristas de Hezbolá Al-Hiyaz respaldados por Irán mataron a 19 aviadores de la Fuerza Aérea de EE. UU. e hirieron a casi 500 personas en un atentado con camión bomba contra un complejo residencial de la Fuerza Aérea en Arabia Saudita.

Agosto de 1998: Terroristas suicidas de Al Qaeda, facilitados por Hezbolá respaldado por Irán, bombardearon simultáneamente las embajadas de EE.UU. en Kenia y Tanzania, matando a 224 personas —incluidos una docena de ciudadanos estadounidenses.

Octubre de 2003: Terroristas de los Comités de Resistencia Popular respaldados por Irán mataron a tres miembros del personal diplomático estadounidense en un atentado en Gaza.

Entre 2003 y 2011: Milicias respaldadas por Irán mataron al menos a 603 soldados estadounidenses en Irak —“aproximadamente uno de cada seis estadounidenses muertos en combate en Irak”.

Enero de 2007: Una docena de hombres afiliados a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mataron a cinco soldados estadounidenses e hirieron a otros tres en Karbala, Irak, tras disfrazarse de soldados estadounidenses y entrar en el Centro Provincial Conjunto de Coordinación.

Marzo de 2007: El exagente del FBI Robert Levinson desapareció en Irán, y probablemente murió en una prisión iraní.

Enero de 2020: 109 soldados estadounidenses sufrieron lesiones cerebrales traumáticas en un ataque con misiles balísticos iraníes contra la base aérea Ain al-Asad en Irak.

Octubre de 2023: Terroristas de Hamás respaldados por Irán mataron a 46 estadounidenses y secuestraron al menos a 12 estadounidenses en la masacre del 7 de octubre.

Enero de 2024: Terroristas de Kataib Hezbolá respaldados por Irán mataron a tres miembros del servicio estadounidense e hirieron a más de 40 en un ataque con drones contra la base militar Torre 22 en Jordania.

Entre octubre de 2003 y noviembre de 2024: Irán y sus fuerzas subsidiarias llevaron a cabo más de 180 ataques contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, hiriendo a más de 180 miembros del servicio estadounidense y matando a tres.

Noviembre de 2024: Un ciudadano iraní y miembro del CGRI fue acusado de conspirar para asesinar al presidente Trump.

Junio de 2025: Milicias respaldadas por Irán atacaron al menos tres bases estadounidenses en Siria y dos bases estadounidenses en Irak.