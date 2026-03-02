EEUU emite nuevas alertas de viaje para Medio Oriente tras Operación Furia Épica





El Departamento de Estado de EEUU emitió nuevas directrices de seguridad para los estadounidenses en el Medio Oriente, tras el inicio de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán.



En un comunicado, en el que se señala que para la administración del presidente Donald Trump no hay mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses en todo el mundo, la nueva subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, estableció tres niveles de alertas para los diferentes países de la región.



En los casos de Irán, Irak y El Líbano, el nivel de alerta corresponde al número cuatro, señalado con el color rojo, que pide no viajar a esos países por ninguna razón.

A quienes se encuentren en Irak, se les recomienda limitar sus movimientos y buscar refugio si es necesario, mientras que se les pide a quienes estén en El Líbano, abandonar el país en vuelos comerciales.



El nivel de alerta naranja o número tres se aplica a Bahrein, Qatar, Israel, Kuwait y Pakistán, con recomendaciones de reconsiderar cualquier viaje.



En los casos de los cuatro primeros, se le pide a quienes ya estén allí, mantenerse en refugios, mientras que en Pakistán se recomienda evitar grandes concentraciones de personas y usar extremas medidas de seguridad.



La alerta de nivel dos o amarillo, que recomienda incrementar las medidas de seguridad, fue emitida para Egipto, Jordania, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



A quienes se encuentren en Jordania, se les pide evitar el área en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Amán, mientras que en los demás países se recomienda mantenerse a buen resguardo hasta el cese de las hostilidades.

Tres pasos a seguir por estadounidenses en Medio Oriente

Entretanto, el secretario de Estado Marco Rubio compartió en X los pasos a seguir recomentados por el Departamento de Estado para los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Medio Oriente:

1. Inscribirse en STEP: step.state.gov para recibir las últimas actualizaciones de la embajada de EEUU más cercana.



2. Seguir a @travelgov en redes sociales o en el canal de WhatsApp "Departamento de Estado de EEUU - Actualizaciones de seguridad para ciudadanos estadounidenses".



3. Para solicitar asistencia de emergencia, llamar al: +1-202-501-4444 (desde el extranjero), o al +1-888-407-4747 (desde EEUU y Canadá).