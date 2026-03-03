Trump: Todo indicaba que Irán iba a atacar primero y nos adelantamos

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump aseguró este martes que, tras las negociaciones con el régimen iraní, todo indicaba que ellos se aprestaban a atacar primero, por lo cual las fuerzas militares estadounidenses e israelíes se adelantaron.

“Tenían misiles apuntando hacia Israel y otros países, hubiera sido desastroso. Ahora prácticamente todos los recursos iraníes han sido neutralizados, se están agotando sus reservas de misiles”, aseguró a la prensa.

Trump recibió este martes en la Casa Blanca al canciller alemán Friedrich Merz, en la primera reunión de alto nivel después de la operación Furia Épica, que busca neutralizar el programa nuclear en Irán.

En el encuentro, agradeció al canciller alemán por su apoyo a la operación militar. “Estamos en la misma página en la lucha contra el terrible del régimen de Irán”, le respondió Merz.

Sobre la preocupación por el posible repunte de los precios del petróleo debido a la acción militar en Medio Oriente, ambos líderes coincidieron que es algo que puede pasar, pero que se estabilizarán.

“Algo teníamos que hacer. Han pasado 47 años y han estado matando personas por todo el mundo. Son los padres de las bombas improvisadas. Durante muchos años eran facilitadores del terrorismo”, defendió Trump.

Sobre el futuro de Irán, Trump defendió la idea de que alguien “local popularmente” tome las riendas del país, y aseguró que a quienes habían valorado para ello están muertas. “Pronto no conoceremos a nadie”, aseguró.

“Lo peor que podría pasar es que después de esto venga alguien a tomar el control y sea más malo”, dijo Trump.

El presidente Trump comparó la operación en Irán con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. “El gobierno se mantuvo intacto, allí está Delcy [Rodríguez] y hay una cadena de mando. Hemos recibido 100 millones de barriles de petróleo”, dijo.

“La relación se va desarrollando bien. Esto beneficia al pueblo estadounidense y venezolano. La operación militar ya se pagó. Vamos a controlar la industria petrolera y recibirán muchos beneficios”, afirmó.

En la reunión entre Trump y Merz también dialogaron sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. El canciller alemán abogó por una solución rápida a la guerra, “conservando la integridad territorial de Ucrania”.

Entretanto, el presidente reconoció que pensaba sería el conflicto más fácil de resolver pero no ha sido así. “Yo he visto mucho odio en mi vida, pero esto lo supera”, dijo para referirse a la relación entre Putin y Zelensky.

Según trascendió, es la tercera visita del canciller alemán Friedrich Merz a la Casa Blanca, donde tendrá conversaciones oficiales sobre futuros acuerdos comerciales entre los Estados Unidos y Alemania.

Durante su conversación con la prensa, el mandatario republicano anunció que muy pronto viajará a China. “Nosotros respetamos mucho a Chin. Hemos tenido buena relación con ellos pero estábamos perdiendo dinero, ya no es el caso”.

Además, criticó al Gobierno de España, que mantiene su decisión de no incrementar hasta el 5 por ciento del PIB su contribución a la OTAN y no permitió el uso de sus bases militares para la operación en Irán.

“No han sido amistosos. España no tiene nada que necesitemos, excepto personas excepcionales, pero no tienen un buen liderazgo. Tendremos que cortar el comercio con España”, aseveró.

“Pudiera mañana o quizás hoy mismo parar todas las transacciones con España, establecer embargos o lo que sea necesario. Y puede ser que suceda algo así”, comentó.