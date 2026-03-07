Políticos hablan de Cuba durante gala inaugural de la cumbre "Escudo de las Américas"

Getting your Trinity Audio player ready...

Con una recepción de gala en el Doral Cultural Arts Center, comenzó oficialmente este viernes el encuentro de seguridad "Escudo de las Américas".

La velada sirvió como antesala a las sesiones de trabajo que tendrán lugar este sábado en las instalaciones del Trump National Doral, en el corazón del Condado Miami-Dade.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la relevancia del encuentro al afirmar que "el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región".

La cumbre reúne a una coalición estratégica de mandatarios, incluyendo a Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y el recién electo José Antonio Kast (Chile).

El bloque busca unificar posturas frente a los desafíos de seguridad transnacional, con un énfasis crítico en el control de fronteras, el combate al narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado.

"Lo ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos: hay que combatir a los narcocarteles de la misma forma que a Al Qaeda", dijo a Martí Noticias, Ricardo José Ferrer, asesor de seguridad de Argentina.

"Esta iniciativa del Escudo de las Américas busca generar un mecanismo de cooperación ante la falta de liderazgo en la OEA, las Naciones Unidas u otros organismos hemisféricos. Todo ello, preservando —como dice el presidente Trump— la soberanía de cada uno de los países, pero creando una instancia de colaboración real", sentenció.

Cuba en el foco de los asistentes

Varios de los asistentes a la gala de esta noche hablaron sobre Cuba, que en las últimas semanas ha estado en el foco por las declaraciones del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, y otros líderes políticos.

"El régimen cubano va a colapsar", aseguró a los asistentes la congresista María Elvira Salazar. "El gran desafío es lo que van a hacer los cubanos, los que están dentro y los que están fuera", indicó.

Para el congresista cubanoamericano Carlos Giménez: "el día se está acercando cada vez más, yo escucho al presidente".

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, también habló de Cuba durante la gala. "Ha estado afectada demasiados años por la falta de democracia", sentenció.

Este viernes Trump aseguró a la cadena CNN que Cuba “va a caer muy pronto”.

“Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, aseguró en una entrevista telefónica. "Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años", añadió.

En el evento de este sábado estarán Trump y Rubio. "EEUU recibirá a nuestros aliados más fuertes y afines del hemisferio para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región", recoge un comunicado del Departamento de Estado.

"Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva", agrega.