Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Líderes de las Américas se reunirán con Trump en Miami

La cumbre Escudo de las Américas se celebrará este sábado en el Trump National Doral Miami.
La cumbre Escudo de las Américas se celebrará este sábado en el Trump National Doral Miami.

Miami se prepara para convertirse en el centro político de América Latina este sábado 7 de marzo, cuando líderes de varios países se reúnan en el Trump National Doral para la cumbre ‘Shield of the Americas’.

Getting your Trinity Audio player ready...

Miami se prepara para acoger el próximo sábado 7 de marzo, la cumbre de alto nivel “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) que convertirá a la ciudad en el epicentro político del continente.

El evento se celebrará en el Trump National Doral, el prestigioso resort de lujo y complejo de golf situado en la ciudad de Doral, en el Condado Miami-Dade.

El encuentro se presenta como una reunión de presidentes, entre los que hasta el momento la Casa Blanca ha confirmado a Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nasry Asfura (Honduras), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica), Luis Abinader (Rep. Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña Palacios (Paraguay), Christine Kangaloo (Trinidad y Tobago), y quizá algunos más.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que "el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región".

Leavitt informó que el presidente Trump hablará con los líderes de estos países, "que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los cárteles narcoterroristas, y hacer frente a la migración ilegal y masiva".

  • 16x9 Image

    Francisco Javier Arbolí

    Autor, escritor y productor de radio y televisión, es periodista de Martí Noticias. Desarrolló su carrera en compañías del sector turístico, en España, hasta que, en 1989, trabajó para un turoperador privado español en Cuba, donde conoció la dura realidad de la población en la isla. Es autor de la obra "De mí para ti, Cuba". Desde 1993 reside en Miami, Florida, donde ha trabajado por más de tres décadas en importantes medios de comunicación, entre ellos la cadena Univisión. Es ganador de tres premios Emmy.

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG