Líderes de las Américas se reunirán con Trump en Miami

Miami se prepara para acoger el próximo sábado 7 de marzo, la cumbre de alto nivel “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) que convertirá a la ciudad en el epicentro político del continente.



El evento se celebrará en el Trump National Doral, el prestigioso resort de lujo y complejo de golf situado en la ciudad de Doral, en el Condado Miami-Dade.



El encuentro se presenta como una reunión de presidentes, entre los que hasta el momento la Casa Blanca ha confirmado a Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nasry Asfura (Honduras), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica), Luis Abinader (Rep. Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña Palacios (Paraguay), Christine Kangaloo (Trinidad y Tobago), y quizá algunos más.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que "el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región".



Leavitt informó que el presidente Trump hablará con los líderes de estos países, "que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los cárteles narcoterroristas, y hacer frente a la migración ilegal y masiva".