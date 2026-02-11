Líderes militares de 34 países se reúnen en Washington DC 

Getting your Trinity Audio player ready...

Jefes de Defensa y altos representantes militares de 34 países se reunieron en Washington, convocados por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine.

El encuentro ocurre en medio de un cambio de la estrategia de seguridad estadounidense, enfocada ahora en América Latina y el Caribe. En la reunión participan los jefes de Estados Mayores de la mayoría de los países del continente americano, además de representantes de Reino Unido, Francia y Dinamarca.

La cumbre de jefes militares busca mejorar la coordinación regional ante el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, además de intercambiar evaluaciones sobre amenazas comunes, desafíos emergentes y prioridades estratégicas compartidas.

“Durante la conferencia, los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de alianzas sólidas, cooperación continua y esfuerzos conjuntos para contrarrestar a las organizaciones criminales y terroristas transnacionales, así como a los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regionales”, precisó la oficina del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

El secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, dio u discurso en el que destacó el enfoque de la administración de Donald Trump en la región. "Estamos protegiendo nuestros intereses compartidos en nuestro hemisferio compartido. Y debemos hacer esto juntos”, afirmó.

La reunión se da en momentos de tensiones diplomáticas y geopolíticas en la región, tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la presión contra el régimen de La Habana y la polémica generada por las discusiones entre el presidente Donald Trump y aliados europeos por el futuro de Groenlandia.

El mes pasado, el Pentágono presentó la Estrategia de Defensa Nacional para 2026, que marca un giro decisivo hacia el fortalecimiento del papel de Estados Unidos en el hemisferio occidental y un énfasis explícito en la coordinación y liderazgo militar regional.