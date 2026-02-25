Rubio propone alianza energética y estabilidad regional en cumbre de CARICOM

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado Marco Rubio reiteró el compromiso de EEUU de revitalizar las relaciones con las naciones caribeñas, al participar este miércoles en la 50ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves.

“La Administración Trump está reconstruyendo y construyendo una nueva dinámica en nuestro hemisferio. Me complace estar hoy en San Cristóbal y Nieves para seguir contribuyendo a un hemisferio más seguro y próspero junto con nuestros socios”, escribió Rubio en su cuenta en X al arribar al país.

Más tarde, en sus palabras los dignatarios del CARICOM el secretario Rubio recordó sus raíces y dijo sentirse identificado con los temas que impactan a la región caribeña, pues dijo que “en muchos sentidos, la Cuenca del Caribe es mi hogar, ya que crecí y viví casi toda mi vida en Miami”.

El secretario Rubio aseguró estar complacido de ser parte de “una Administración que está dando prioridad al Hemisferio Occidental después de haber sido en gran medida ignorado durante mucho tiempo. Compartimos dos cosas: oportunidades comunes y desafíos comunes”, destacó.

El también Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca alertó que el riesgo de seguridad más urgente en la región “es la amenaza de las organizaciones criminales transnacionales, muchas de las cuales tienen financiamiento y poder que rivaliza o incluso supera al de muchos Estados”.

El secretario Rubio se refirió a las oportunidades para el desarrollo económico, especialmente en energía. “Es crucial para la prosperidad. Muchos aquí representados cuentan con recursos energéticos que desean explorar de manera responsable y segura. Queremos ser sus socios en ese esfuerzo”, acotó.

El funcionario estadounidense también abordó el tema de Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro. “Les digo sin disculpas: Venezuela está mejor hoy que hace ocho semanas. El progreso es sustancial, aunque aún queda mucho por hacer”, les dijo.

Y añadió: “Las autoridades interinas, lideradas por Delcy Rodríguez, han tomado medidas que hace ocho o nueve semanas eran impensables: han liberado presos políticos, han cerrado El Helicoide y por primera vez en mucho tiempo están generando ingresos petroleros que benefician al pueblo”.

El Secretario de Estado ratificó las fases para Venezuela y confirmó que el país necesitará elecciones libres y democráticas que otorguen legitimidad. “Tras la captura de Maduro, la prioridad fue evitar la inestabilidad, la migración masiva y la violencia regional. Creemos que se logró”, afirmó.

“Ahora estamos pasando de una fase de estabilidad a la recuperación. Una Venezuela próspera y libre, gobernada legítimamente, podría ser un socio extraordinario para muchos de los países aquí presentes, especialmente en materia energética, y una fuente menos de inestabilidad regional”, agregó.

Sobre este particular, la estabilidad regional, también habló el secretario Rubio en la Reunión del CARICOM y la relacionó con más posibilidades de inversiones. “Queremos facilitar la participación de empresas e inversionistas estadounidenses en esas oportunidades”, les adelantó.

El secretario Rubio reiteró el compromiso de EEUU de revitalizar las relaciones con el Caribe. “Cuanto más fuertes, seguros y prósperos sean sus países, más fuerte, seguro y próspero será EEUU. Nuestra seguridad y prosperidad están ligadas a las suyas. Por eso estoy aquí hoy”, comentó.

El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, para debatir la ampliación de la cooperación entre Estados Unidos y San Cristóbal y Nieves, incluyendo la lucha contra la delincuencia transnacional y el fin de la inmigración ilegal, dijo en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El Departamento de Estado, a través de su viceportavoz principal Tommy Pigott, había informado sobre la participación del Jefe de la Diplomacia estadounidense en la cumbre del bloque caribeño, que agrupa a cerca de 20 países, la mayor parte en el Caribe Oriental.

Entre los puntos a tratar se encuentran “fortalecer la seguridad regional y profundizar la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico ilícito, así como promover el crecimiento económico y la seguridad sanitaria y energética en el Caribe”, agregó el funcionario.

“Durante su visita, el Secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar con los Estados miembros de CARICOM para mejorar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio”, había declarado el viceportavoz principal Pigott.