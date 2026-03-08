Trump encabeza ceremonia solemne en Dover por militares caídos en guerra contra Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos repatrió este sábado los cuerpos de los seis soldados estadounidenses caídos tras un ataque con dron en Kuwait, ocurrido un día después del inicio de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán "Furia Épica".



El presidente Donald Trump encabezó la ceremonia de traslado digno en la Base Aérea de Dover, en Delaware, acompañado por la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, miembros de su gabinete y autoridades militares.



Los soldados caídos, identificados como Capitán Cody Khork, Sargento de primera clase Noah Tietjens, Sargento de primera clase Nicole Amor, Sargento Declan Coady,

Mayor Jeffrey O'Brien y el Suboficial jefe 3 Robert Marzan, eran reservistas adscritos al 103º Mando de Apoyo, con base en Des Moines, Iowa.

Sus féretros, cubiertos con la bandera estadounidense, fueron trasladados desde un avión militar hasta vehículos oficiales en una ceremonia que, según protocolos del Pentágono, se considera uno de los actos más solemnes del servicio militar.

"Los seis guerreros caídos representan lo mejor de Estados Unidos, entregándolo todo al servicio de nuestro país. Su servicio y sacrificio jamás serán olvidados. La libertad nunca es gratis", subrayó la Casa Blanca en un post en X.

Antes de viajar a Delaware, Trump se refirió públicamente al sacrificio de los soldados caídos, subrayando el dolor que representa para las familias y para el país. "Es una situación muy triste saludar a las familias de los héroes que están volviendo a casa de Irán de una manera diferente a la que pensaban regresar", expresó.



El presidente Trump aseguró que su administración intentará reducir las bajas estadounidenses: "Cuando se trata de guerra, siempre hay eso (muertes), vamos a mantenerlo al mínimo".



Durante la ceremonia en Dover, Trump ofreció el saludo militar ante cada uno de los ataúdes, un gesto que subrayó la gravedad del momento y su intención de acompañar a las familias en el duelo.

El traslado digno de los cuerpos de los soldados estadounidenses ocurre apenas una semana después de iniciada la guerra contra Irán. Al regreso de la ceremonia, a bordo del Air Force One, Trump aseguró EEUU avanza en su objetivo de neutralizar a uno de los regímenes "más malvados" que han existido.

"Hemos logrado más en una semana de lo que nadie hubiera imaginado. Hemos destruido su armada: 44 barcos. Hemos destruido su fuerza aérea: todos sus aviones. Hemos destruido la mayoría de sus misiles... Les hemos hecho daño donde más les duele", dijo el presidente.

Trump desestimó recientes afirmaciones de que Rusia apoya a Irán: "No he tenido ningún indicio de ello. Si lo hacen, no están haciendo un buen trabajo porque a Irán no le va muy bien", apuntó el presidente de EEUU.

"Estamos ganando la guerra por mucho. Hemos diezmado todo su imperio del mal. Continuará, estoy seguro, por un tiempo, pero estoy muy orgulloso de la gente. Los padres estaban muy orgullosos", señaló Trump en referencia a los familiares de los soldados caídos en combate.