Escalada en la guerra de Irán marca la primera semana del conflicto

Intensos bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán y otras zonas militares y una escalada en la respuesta iraní contra Israel y bases aliadas en el Golfo, marcan la primera semana del conflicto en el Medio Oriente.

Durante la séptima noche, se reportaron múltiples ataques aéreos intensos en Teherán y otras zonas, con énfasis en infraestructura energética y militar.

El servicio persa de Voice of America reportó explosiones e incendios masivos en la refinería de petróleo de Teherán, en Sa'adat Abad, también ataques a un depósito de petróleo en Ferdows/Fardis, Karaj y en Shahrán.

Medios israelíes, citados por VOA, confirmaron acciones de la Fuerza Aérea Israelí contra instalaciones petroleras en la capital iraní.

Entre los objetivos militares golpeados figuran el centro de mando de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria (IRGC/Sepah), la base del IRGC en Qarchak, el comando de la policía en Hamedan, posiciones en Pakdasht, Sanandaj, Merywan, y áreas posiblemente militares detrás de la mezquita en Isfahan.

El conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 alcanzará mayores proporciones, según anunció hoy el presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario advirtió en la mañana del sábado que Irán “será golpeado muy duramente”.

En tanto, las embajadas estadounidenses en la región emitieron alertas de máxima prioridad, instando a los ciudadanos a refugiarse, ante el riesgo de contraataques iraníes contra bases en el Golfo.

VOA Farsi destacó la llegada del tercer portaaviones estadounidense, USS Gerald R. Ford, al Mar Rojo, el Comando Central de los Estados Unidos desmintió reclamos iraníes sobre daños a buques de la armada estadounidense.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron ataques continuos contra infraestructura clave iraní, entre ellos dos centros de producción de misiles balísticos en Parchin y Shahrud, fábricas de materiales explosivos, motores de misiles, instalaciones de mezcla y fundición, y complejos de misiles de crucero avanzados.

En el frente iraní, se reportaron contraataques con misiles y drones contra Qatar, Arabia Saudita, Bahréin y un ataque con dron que causó explosión en el aeropuerto de Dubái.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian se disculpó con países del Golfo por ataques previos y prometió no repetirlos salvo que sirvan de base para ataques contra Irán.