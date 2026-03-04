Casa Blanca: España acuerda cooperar con EEUU durante operación militar en Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobierno del socialista Pedro Sánchez, en España, habría acordado cooperar con el Ejército de EEUU en la operación militar en Irán, aseguró este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Con respecto a España, creo que escucharon el mensaje del presidente ayer alto y claro. Y, según tengo entendido, en las últimas horas han acordado cooperar con el Ejército estadounidense”, dijo la funcionaria.

“El ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España”, agregó Leavitt.

Luego de las declaraciones de la Casa Blanca, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que la posición del Gobierno sobre “el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, reporta El País.

Además, las cuentas oficiales en la red social X de La Moncloa, la casa de Gobierno en España, y del presidente Pedro Sánchez, volvieron a publicar la comparecencia del primer mandatario más temprano.

“La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: NO a la guerra”, escribieron en la publicación, en una aparente respuesta directa a las afirmaciones de la secretaria de prensa Leavitt.

En el video, el presidente Sánchez no se refiere directamente a las declaraciones del presidente Trump sobre un “corte” del comercio con España tras haberle negado el acceso a las bases militares para la operación en Irán.

Sin embargo, aseguró que su Gobierno “está estudiando posibles escenarios y medidas para ayudar a hogares, trabajadores, empresas y autónomos, y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto”, dijo.

Sánchez, al hablar de la operación militar, precisó que no “serán cómplices de algo que será malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el medio a la represalia de alguno”.

Este martes, el presidente Donald Trump dijo podría adoptar medidas económicas en contra de España, tras su negativa a que Estados Unidos usara las bases militares españolas para la operación militar “Furia Épica” en Irán.

“Ahora España dice que no podemos usar sus bases. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo. Pero no tenemos que hacerlo”, afirmó.

“Fueron poco amistosos. No queremos nada en España. No hay absolutamente nada que necesitemos. Tienen personas grandiosas, pero no tienen gran liderazgo. Así que vamos a cortar todo el comercio con España”, aseveró.

En un principio, las declaraciones de Trump provocaron reacciones de los líderes de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, y Santiago Abascal, de VOX, quienes rechazaron la postura de Pedro Sánchez.