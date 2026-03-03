Trump podría “cortar el comercio” con España

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump afirmó que tan pronto como este miércoles podría adoptar medidas económicas en contra de España, tras la negativa del gobierno del socialista Pedro Sánchez a que Estados Unidos usara las bases militares españolas para la operación militar “Furia Épica” en Irán.

Durante una reunión este martes en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump aseguró que “algunos europeos, como España, han sido terribles”, por lo que instruyó al secretario del Tesoro Scott Bessent a que "cortara todos los tratos con España”, dijo.

El presidente ha insistido en que los miembros de la OTAN aumenten sus contribuciones. “España fue el único país que no quiso comprometerse al 5%. No creo que quisieran comprometerse a nada. Querían quedarse en el 2% y ni siquiera pagan el 2%”, afirmó.

“Y ahora España dice que no podemos usar sus bases. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo. Pero no tenemos que hacerlo”, agregó.

De acuerdo con el presidente Trump, las autoridades españolas fueron poco amistosas. “No queremos nada en España. No hay absolutamente nada que necesitemos. Tienen personas grandiosas, pero no tienen gran liderazgo. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos ninguno”, agregó.

El principal líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, reaccionó en la red social X pidiendo “respeto a los aliados” pues “España es un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente. España es mucho más que su mal Gobierno”, indicó.

El pasado fin de semana las fuerzas militares de EEUU e Israel ejecutaron la operación “Furia Épica” en contra del régimen de los Ayatolás en Irán, tras lo cual trascendió que el gobierno español le negó a Estados Unidos el acceso a las bases militares del país.

Sobre este particular, el líder de VOX, Santiago Abascal, dijo que esto deja claro "en qué lado del mundo nos quiere colocar Pedro Sánchez".