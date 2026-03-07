Trump: "Hoy Irán recibirá un duro golpe"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump dijo que este sábado Irán “recibirá un duro golpe” y que debido a su “mala conducta” están considerando “la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo”, escribió en su red social Truth.

De acuerdo con el mandatario republicano, el régimen iraní se habría disculpado y rendido ante sus vecinos en la región y ha prometido no atacarlos más, después de la operación militar estadounidense e israelí. “Buscaban tomar el control y gobernar Oriente Medio”, precisó.

“Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio”, agregó el republicano.

El presidente Trump afirmó que naciones en esa región le han agradecido por las disculpas y la rendición iraní. “Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino ‘el perdedor de Oriente Medio’, y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!”, afirmó.

El presidente iraní Masud Pezeshkian ofreció disculpas a sus países vecinos por los bombardeos de los últimos días y anunció su suspensión.

“El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó que no se van a realizar más ataques ni se van a disparar más misiles a menos que haya un ataque contra Irán que se origine desde esos países”, expresó. “Es necesario pedirles disculpas. Nuestro líder y nuestros comandantes habían muerto”, dijo.

El Ejército iraní y la Guardia Revolucionaria divulgaron un comunicado conjunto donde desmienten al presidente Pezeskhián.

Este viernes, trascendió que EEUU proporcionará un seguro por pérdidas de hasta 20 mil millones de dólares en la región del Golfo, con el objetivo de dar confianza a las compañías que transportan petróleo y gas en esa zona, informó la agencia Reuters.

El presidente Trump ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional ofrecer seguros contra riesgos políticos y garantías financieras, después de que el tránsito de petroleros y buques de gas natural licuado prácticamente se detuviera en el estrecho de Ormuz, frente a Irán.

Por esa zona pasa, por donde normalmente pasa alrededor del 20 % del petróleo mundial cada día.

Trump también afirmó que la Marina de Estados Unidos podría escoltar barcos en el Golfo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a Fox Business Network que el plan de seguros, combinado con posibles escoltas de la Marina, debería restablecer rápidamente el transporte marítimo en la región.