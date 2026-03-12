Presentan recurso de habeas corpus en Cuba a favor del artista y preso político Otero Alcántara

Getting your Trinity Audio player ready...

Un recurso de habeas corpus fue presentado esta semana ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa en favor del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, informó el centro de asesoría legal Cubalex.

La petición sostiene que la condena de cinco años de prisión impuesta al artista ya habría sido cumplida, al contabilizar el tiempo que pasó en prisión provisional y posibles reducciones de pena por buena conducta.

De acuerdo con el recurso, Otero Alcántara estuvo bajo prisión provisional desde el 11 de julio de 2021, tras ser arrestado cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en varias ciudades del país. Ese período, argumentan, debe contarse como parte del cumplimiento de la sentencia.

Además, señalan que la legislación cubana permite reducciones de condena por buen comportamiento en prisión. Según esos cálculos, el artista habría cumplido alrededor de cuatro años y siete meses de reclusión, a los que se sumarían unos ocho meses de rebaja, lo que superaría los cinco años de condena.

La solicitud se apoya en el artículo 96 de la Constitución cubana, que reconoce el derecho de cualquier persona a solicitar un habeas corpus cuando considere que su detención es ilegal.

Otero Alcántara fue condenado a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”.

El artista ha sido reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, que ha pedido en reiteradas ocasiones su liberación.

En septiembre del año pasado, Washington incluyó al artista en su campaña de personas “detenidas injustamente”.

En un comunicado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental señaló que el artista "fue detenido por el régimen cubano por expresar su opinión y condenado tras un juicio fraudulento.