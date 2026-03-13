Orlando Gutiérrez-Boronat: El régimen cubano está intentando comprar tiempo

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El líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ACR), Orlando Gutiérrez-Boronat, reaccionó con fuertes críticas al discurso del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien confirmó que La Habana mantiene conversaciones con Estados Unidos.

Para Gutiérrez-Boronat, el régimen está intentando “ganar tiempo” para evitar realizar cambios políticos.

En declaraciones a Martí Noticias, previas a una conferencia de prensa en Miami de la ARC, sostuvo que el mensaje del mandatario cubano deja claro que el régimen no está dispuesto a modificar el sistema político que los mantiene en el poder.

“Lo más importante que se dijo en la mañana por parte del dictador títere Miguel Díaz-Canel es que el régimen no va a hacer cambios políticos, que no quieren hablar de cambios políticos con Estados Unidos”, declaró.

“Están atrincherados en una postura de no hacer cambios políticos, de dejar el sistema como está”.

“Lo que el régimen está diciendo, su objetivo, es comprar tiempo, dilatar cualquier tipo de conversación para no tener que hacer nada”, afirmó Gutiérrez-Boronat.

El activista del exilio también pidió a Washington mantener la presión sobre La Habana. “Es tan importante que Estados Unidos mantenga la insistencia en que tiene que haber cambios políticos y ponga la mayor presión posible sobre este régimen”.

“La esencia de lo que dijo es: el país se está derrumbando pero nosotros seguimos al mando de todo y no vamos a hacer cambios políticos”, señaló.

Asimismo, pidió a EEUU "que hagan lo que tenga que hacer, como dijo el presidente Trump, por las buenas o por las malas para que Cuba cambie”.

Díaz-Canel confirmó el viernes que su gobierno sostiene conversaciones con Estados Unidos, contactos que —según explicó— fueron autorizados por el general Raúl Castro y están orientados a abordar problemas bilaterales y explorar posibles áreas de cooperación.

El anuncio de las conversaciones, que el régimen llevaba semanas negando, había sido adelantado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió que se encargará de Cuba.

El líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana también se refirió al anuncio de La Habana de la excarcelación de 51 personas en los próximos días como parte de gestiones con el Vaticano.

“Que 51 personas sean excarceladas siempre es una alegría”, afirmó. Sin embargo, "hay que ver cuántos estaban encarcelados por cuestiones políticas y cuántos son supuestos criminales comunes según el régimen”.

Gutiérrez-Boronat recordó que las autoridades cubanas han manipulado en el pasado el tema de los presos políticos. “La experiencia que tenemos es que este régimen miente y vuelve a mentir, engaña y siempre manipula”.

“Tiene que haber un cambio real para que pueda haber la reconstrucción rápida y la liberación del pueblo de Cuba”, afirmó.

Este viernes la ACR celebró una conferencia de prensa en su sede en Miami para responder a las declaraciones de Díaz-Canel quien reconoció que funcionarios cubanos habían estado conversando con miembros de la Administración Trump.

En la conferencia de prensa participaron Gutiérrez-Boronat; el expreso político cubano Luis Zúñiga y la representante de la delegación juvenil de esta organización en el exilio, Kiele Cabrera.

(Con reporte de Rolando Nápoles para Martí Noticias)