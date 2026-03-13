Organizaciones y líderes exiliados exigen liberación total de presos políticos en Cuba

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Luego de que el régimen cubano anunció la excarcelación de 51 presos, sin especificar si se trata de políticos o comunes, organizaciones dentro y fuera de la isla exigen la liberación de todos aquellos que guardan prisión por oponerse a la dictadura.

En la red social Facebook, el exiliado líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPAC), José Daniel Ferrer, publicó un mensaje rotundo, en el que dice: “No son 51 presos, son 11 millones”, en referencia a la necesidad de un cambio que conduzca a la libertad y la democracia en la isla.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen vinculó las excarcelaciones a sus relaciones con el Vaticano, tal como ocurrió a inicios del 2025, en los últimos días de la administración de Joe Biden en Estados Unidos.

Según el MINREX, la medida responde al “espíritu de buena voluntad y en el marco de las estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.

Sin embargo, el anuncio llega en medio las presiones de Washington a La Habana y de persistentes denuncias sobre la existencia de más de 1,200 presos políticos, según un informe publicado el mismo día por la organización Prisoners Defenders.

Por su parte, Justicia 11J, organización que da seguimiento a los presos tras las protestas del 11 de julio de 2021, reaccionó también al anuncio de las 51 excarcelaciones.

“Tras el anuncio del gobierno cubano sobre la próxima liberación de 51 personas privadas de libertad, desde Justicia 11J alertamos sobre los riesgos de los procesos de liberación opacos, selectivos y condicionales, los cuales ya hemos documentado en experiencias recientes”, dijo la organización en la red social X.

La liberación de cualquier persona constituye un alivio para sus familias. Pero insistimos: la única solución compatible con los derechos humanos es la liberación plena e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos”, concluyó la declaración de Justicia 11J.

Desde el sur de la Florida, la alcaldesa del condado Miami-Dade, donde se asienta la mayor cantidad de exiliados cubanos fuera de la isla, emitió un comunicado, en el que dijo:

“Durante generaciones, la dictadura cubana ha reprimido a quienes alzan la voz por la libertad. El anuncio de hoy sobre la liberación de 51 presos trae esperanza a muchas familias. Pero la verdadera justicia llegará cuando nadie en Cuba sea encarcelado por sus creencias y Cuba sea libre”.

En igual sentido se pronunció la congresista federal republicana María Elvira Salazar, al afirmar que “durante 67 años, la dictadura cubana ha aplastado toda disidencia con tiranía, represión, persecución y cárcel para cualquiera que se atreva a pensar de manera diferente o incluso a pronunciar la palabra libertad”.

“La liberación de 51 presos políticos no es justicia. La justicia llegará cuando el último preso político salga de la cárcel. Y eso solo sucederá cuando la dictadura más larga y brutal de nuestro hemisferio caiga, de una vez por todas”, agregó Salazar.