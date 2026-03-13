Mientras La Habana anuncia excarcelaciones avanzan reclamos de amnistía

Getting your Trinity Audio player ready...

Una petición de amnistía para los presos políticos cubanos se entregó el miércoles en la sede del gobierno de la ciudad de Cienfuegos, acumulando con esta las primeras seis Asambleas Municipales que han recibido el reclamo ciudadano.

Un día después, el régimen de La Habana anunció que en los próximos días excarcelará a decenas de reclusos como parte de sus acuerdos con el Vaticano. "El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", anunció un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cancillería, que no mencionó si se trata de prisioneros políticos, dijo que la decisión se produce “en el espíritu de buena voluntad y de las estrechas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.

El depósito de solicitud de Amnistía, lo hizo en la capital cienfueguera, ll activista Raúl González, luego de que la vicepresidenta del Poder Popular se negara a admitirla unos días antes cuando trató de entregarla la socióloga Helen Ochoa Calvo.

La demanda, que se ampara en el derecho reconocido en la Constitución cubana, que permite a los ciudadanos proponer cambios legislativos directamente al Parlamento, ha sido presentada en Centro Habana, Diez de Octubre, Habana Vieja, y en las cabeceras municipales de Matanzas y Camagüey.

El texto deja constancia de que la petición fue presentada originalmente con 1 535 firmas de ciudadanos cubanos y hasta el 9 de marzo se totalizaron 2 289 signatarios.

A pesar de las peticiones de la sociedad civil, no existe actualmente una ley de amnistía general en Cuba para los presos políticos. El gobierno suele utilizar excarcelaciones selectivas y sin transparencia en lugar de una amnistía que borre antecedentes.

El equipo impulsor de la campaña ¡Amnistía Ya! que incluye la petición ciudadana, está formado por conocidos intelectuales y activistas como Jenny Pantoja, Alina Bárbara López Hernández, Miryorli García Prieto y Helen Ochoa, entre otros.

Desde el 11 de julio de 2021, se han presentado al Parlamento cubano al menos tres solicitudes de amnistía para los más de mil presos políticos.

Sus promotores se han agrupado bajo la plataforma Foro Acción por la Amnistía 2026, una coalición constituida en febrero de 2026 en La Habana. Su objetivo principal es exigir al gobierno de Cuba la liberación de todos los presos políticos y la despenalización definitiva del disenso en la isla.