Entregan solicitud de Ley de Amnistía para los presos políticos ante la Asamblea Nacional de Cuba

Activistas cubanos formalizaron este miércoles, 4 de febrero, la entrega de una petición ciudadana ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) que solicita una Ley de Amnistía para la libertad de los presos políticos.

La iniciativa se fundamenta en el derecho de queja y petición reconocido en la Constitución cubana y en la Ley No. 167/2023.

“Es una petición de amnistía para la libertad de los presos políticos de manera incondicional. Lo piden varios ciudadanos cubanos a partir de una iniciativa de un grupo de personas de la sociedad civil y lo presentamos en la oficina de atención a la población de la Asamblea Nacional Miryorli García Prieto, Jenny Taboada Ortiz, madre del preso político Duanis León Taboada, y quien les habla, Jenny Pantoja Torres”, dijo a Martí Noticias la historiadora y antropóloga.

La documentación presentada consta de un escrito técnico-jurídico, la carta de petición publicada en redes sociales y un listado inicial de 1,535 firmas verificadas, de un total de 2,155 registros válidos realizados hasta el 2 de febrero. El 59% de los firmantes de este primer corte reside en Cuba y el 6% son familiares de presos políticos, con predominio de las madres, explicó.

Pantoja también precisó que el proceso de recolección de firmas no se detendrá con esta entrega formal.

“Es importante decir que aunque esta petición está entregada con esta cantidad de firmas recogidas a partir del 15 de enero, vamos a continuar con la campaña por la libertad de los presos políticos para seguir recogiendo más firmas que serán entregadas en una segunda oportunidad”, explicó la activista.

El equipo facilitador de la campaña confirmó que la petición permanece abierta para continuar recaudando firmas de ciudadanos cubanos, sin importar su lugar de residencia. Asimismo, se comprometieron a mantener la confidencialidad de los datos personales legales aportados por los firmantes.