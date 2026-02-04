Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Entregan solicitud de Ley de Amnistía para los presos políticos ante la Asamblea Nacional de Cuba

Activistas entregan una petición ciudadana ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para solicitar una Ley de Amnistía para los presos políticos en Cuba.
Activistas entregan una petición ciudadana ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para solicitar una Ley de Amnistía para los presos políticos en Cuba.

Sumario

  • Activistas presentaron ante el Parlamento cubano una petición ciudadana para una Ley de Amnistía que libere a todos los presos políticos.
  • La iniciativa, impulsada por miembros de la sociedad civil como la antropóloga Jenny Pantoja, incluye un escrito técnico-jurídico, carta de petición y 1,535 firmas verificadas de un total de 2,155 registros válidos.
  • La campaña seguirá activa para recolectar más firmas y mantener la confidencialidad de los datos.
Getting your Trinity Audio player ready...

Activistas cubanos formalizaron este miércoles, 4 de febrero, la entrega de una petición ciudadana ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) que solicita una Ley de Amnistía para la libertad de los presos políticos.

La iniciativa se fundamenta en el derecho de queja y petición reconocido en la Constitución cubana y en la Ley No. 167/2023.

“Es una petición de amnistía para la libertad de los presos políticos de manera incondicional. Lo piden varios ciudadanos cubanos a partir de una iniciativa de un grupo de personas de la sociedad civil y lo presentamos en la oficina de atención a la población de la Asamblea Nacional Miryorli García Prieto, Jenny Taboada Ortiz, madre del preso político Duanis León Taboada, y quien les habla, Jenny Pantoja Torres”, dijo a Martí Noticias la historiadora y antropóloga.

Entregan en la Asamblea Nacional documentación para solicitar una Ley de Amnistía
Embed
Entregan en la Asamblea Nacional documentación para solicitar una Ley de Amnistía
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:01:14 0:00
Enlace directo

La documentación presentada consta de un escrito técnico-jurídico, la carta de petición publicada en redes sociales y un listado inicial de 1,535 firmas verificadas, de un total de 2,155 registros válidos realizados hasta el 2 de febrero. El 59% de los firmantes de este primer corte reside en Cuba y el 6% son familiares de presos políticos, con predominio de las madres, explicó.

Pantoja también precisó que el proceso de recolección de firmas no se detendrá con esta entrega formal.

“Es importante decir que aunque esta petición está entregada con esta cantidad de firmas recogidas a partir del 15 de enero, vamos a continuar con la campaña por la libertad de los presos políticos para seguir recogiendo más firmas que serán entregadas en una segunda oportunidad”, explicó la activista.

El equipo facilitador de la campaña confirmó que la petición permanece abierta para continuar recaudando firmas de ciudadanos cubanos, sin importar su lugar de residencia. Asimismo, se comprometieron a mantener la confidencialidad de los datos personales legales aportados por los firmantes.

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG