En Morón "el grado de represión fue al 300 por ciento"

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Un residente de Morón, en Ciego de Ávila, que solicitó el anonimato por temor a represalias, afirmó a Martí Noticias que la mayoría de los manifestantes de la noche del viernes 13 de marzo eran adolescentes de aproximadamente 15 años, muchos de los cuales resultaron detenidos.

El entrevistado calificó la protesta de violenta, jornada en la que, según videos difundidos en redes sociales, residentes irrumpieron en la sede local del Partido Comunista, sacaron el mobiliario del lugar y le prendieron fuego frente al inmueble.

El reporte oficial de lo ocurrido asegura que en "la medianoche de este sábado, un grupo de personas, en su mayoría residentes del Consejo Popular El Vaquerito, se desplazaron por diferentes calles de la ciudad de Morón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, con reclamos relacionados, fundamentalmente, con la situación electroenergética y el acceso a productos alimenticios".

"Saquearon por completo el Partido (PCC), por fuera, le dieron candela a todo. La mayoría fueron jóvenes de 15 años, muchos niños, tienen muchos niños presos”, declaró el residente a Martí Noticias.

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“El grado de represión fue al 300 por ciento. Más de cuatro policías golpeados y fueron más de mil, más de dos mil personas. Te puedo decir que las tiendas fueron acabadas y fueron muchos y ya tuvieron que llamar a la fuerza de la unidad especial de Ciego de Avila y ahí una represión muy grande, grande, grande, enorme", agregó el entrevistado por Martí Noticias.

“Un niño de 15 años, tinto en sangre, golpeados, amedrentado. Fue grande, también fue la protesta fue muy violenta, de piedras que volaban”, agregó el testimoniante.

Un video en redes sociales da cuenta de disparos y de al menos un herido.

"Le dieron un tiro y después dicen que no tiran", dicen los manifestantes.

La nota de las autoridades indica que "lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción".

"Preliminarmente, a través de publicaciones en redes sociales, se pudo conocer que también se reportaron afectaciones en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena Tiendas Caribe", agrega la información.

"Hasta el cierre de esta nota, se encontraban detenidas cinco personas, y otra, que en estado de embriaguez sufrió una caída, era atendida en el Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez. Las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido", concluye la nota de las autoridades.

Otra fuente entrevistada por Martí Noticias corroboró que la protesta se inició en la zona de El Vaquerito, lejos del centro del pueblo, donde los manifestantes se enfrentaron a la policía lanzando piedras. La multitud, compuesta por hombres, mujeres, niños y ancianos, se desplazó por la calle Quinta hasta llegar al Parque Martí, donde la situación se intensificó con gritos de "Viva Cuba Libre".

Según el relato de esta persona, los participantes se dirigieron a la unidad de la policía y posteriormente a la sede del Partido, contra la cual lanzaron piedras y botellas. Algunos manifestantes lograron entrar al edificio del Partido, sacaron los muebles a la calle y les prendieron fuego. También se registraron roturas de cristales en tiendas estatales.

La manifestación concluyó con la llegada de tropas especiales y refuerzos en guaguas desde Ciego de Ávila.

La fuente denunció que los efectivos reprimieron a la población con golpes y el uso de gases lacrimógenos. Finalmente, señaló que las comunicaciones fueron interrumpidas, dejando a la localidad sin conexión a internet durante los sucesos.