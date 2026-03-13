Séptima noche de protestas: Vecinos de La Habana salen nuevamente a las calles

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La presencia policial y de otras fuerzas del MININT no impidió que vecinos de La Habana salieran a protestar por séptima noche consecutiva, a toque de cacerolas y quema de basura, en franco desafío al régimen cubano.

Martí Noticias pudo confirmar que en la noche del jueves decenas de personas tomaron las calles de varios barrios capitalinos, tocando cacerolas y, en algunos casos, quemando los depósitos de basura improvisados.

Desde Marianao, la usuaria Zea Gisselle publicó en su cuenta de Facebook fotografías sobre las protestas en el reparto Zamora y describió cómo los vecinos fueron concentrándose en la intersección de 124 y 35.

“Gente del barrio colocó los vianderos en medio de la calle, hicieron que retrocediera una guagua, cerraron el tráfico vehicular”, escribió Giselle, quien se sumó a la protesta junto a su hijo. “Somos parte del pueblo”, dijo.

También en Marianao, residentes cerraron la avenida 41, cerca de la terminal del Lido. “Le cerramos la avenida, con toda la basura ahí y la gente dentro de sus casas tocando cazuelas”, indicó a Martí Noticias un vecino del lugar.

Desde Alturas de la Lisa, la activista Lucinda González reportó un fuerte despliegue policial. “Esto estaba lleno de policías, en el Partido, todo lleno de ‘segurosos’ y tocaban calderos”, aseguró a Martí Noticias.

El activista Orlando Ramírez confirmó la presencia de “Avispas Negras” patrullando la Calzada de 10 de octubre. “Casi todos los días tiran la brigada especial, y entran también a los barrios marginales, para intimidar”, precisó.

El periodista José Raúl Gallego se hizo eco del cacerolazo en Nuevo Vedado, “cerca de las sedes del Comité Central, el Consejo de Estado, el MININT y el MINFAR, donde tienen secuestrada toda la luz que le falta a Cuba”, escribió.

Gallego también reportó en sus redes sociales las protestas en Mantilla, Arroyo Naranjo. “Empezaron a darle candela a la basura. Llevan un mes sin agua y los apagones son enormes”, apuntó. “Una patrulla pasó y siguió de largo”, agregó.

Las protestas populares se incrementan en medio de una profunda crisis social y económica del país, con un alto déficit de medicamentos, el encarecimiento de los alimentos, largos apagones y el recrudecimiento de la represión.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)