"Algo tiene que pasar": Sexta jornada de protestas en Cuba

La prolongada crisis energética en Cuba volvió a provocar protestas en varios barrios de La Habana, donde residentes salieron a las calles la noche del miércoles en la sexta jornada de protestas consecutivas en la capital.

En Marianao, Jorge Guerra informó a Radio Martí que los vecinos salieron a las calles el miércoles por la noche en la zona conocida como La Favela.

“Ayer hubo una protesta más grande en La Favela. Ayer se puso peor aquí”, dijo.

Otro testimonio confirma que las manifestaciones se extendieron el miércoles a varios puntos del municipio.

“Sonaron en 84, entre 41 y 39, en 43, entre 84 y 86 y en 90, entre 41 y Y 43 hasta las 2 de la mañana”.

Paralelamente en Cojímar, residentes de calle I entre 29 y 30 protestaron durante la jornada tras acumular más de un mes sin suministro de agua, según información llegada a nuestra redacción. La situación se repite en Centro Habana el activista Antonio Font reportó que la falta de agua y los cortes eléctricos sostienen el malestar entre los vecinos.

“15 y 20 días sin agua, los apagones son horribles, interminables. Toda la noche la gente protesta, tocan las cazuelas, salen para la calle. Se está protestando aquí en La Habanao”, comentó.

Reportes en redes sociales indican apagones de casi 24 horas en Lawton y protestas y cacerolazos en Buenavista, Playa, Regla y Guanabacoa.

En el barrio La Güinera, en Arroyo Naranjo los vecinos también salieron a protestar la noche del miércoles tras reportar 19 días sin servicio de agua potable y constantes apagones.

Griselda, una residente del lugar,contó los detalles a nuestra redacción. "La gente no soportó más y se tuvo que tirar para la calle. Ayer nada más con los primeros cacerolazos enseguida pusieron la luz, como para que la policía viera quiénes estaban”.

Según el testimonio, en La Güinera varios jóvenes fueron detenidos.

“Hay unos cuantos muchachitos detenidos, muchachos jóvenes, es que esto es inaguantable, ya esto no puede más, algo tiene que pasar, que Dios ponga la mano en esta tierra”, comentó.

Videos difundidos en redes sociales muestran concentraciones y cacerolazos en barrios como Calvario y Mantilla, en el municipio Arroyo Naranjo; Buena Vista y Romerillo, en Playa; Lawton, en Diez de Octubre; Zamora, en Marianao; así como en zonas de El Vedado, San Miguel del Padrón y Habana del Este.