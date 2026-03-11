Tensión y detenciones en La Habana durante manifestaciones por apagones

Getting your Trinity Audio player ready...

La Habana vivió este martes una jornada de tensión con registros de protestas y toques de cazuelas en diversos municipios de la capital por quinto día consecutivo.

Según videos difundidos en redes sociales y testimonios recibidos por Radio Martí, el descontento popular se manifestó de forma visible en zonas como Marianao, Centro Habana, El Cerro y la barriada de Lawton, en el municipio Diez de Octubre.

Los incidentes, motivados por los extensos apagones y la crisis generalizada por la falta de petróleo que atraviesa el país, tuvieron uno de sus focos principales en el barrio de Santa Felicia, en Marianao.

El opositor Mario Alberto Hernández Leyva confirmó que tras largos periodos sin electricidad, los vecinos se unieron en el reclamo.

“En el barrio Santa Felicia hubo una protesta grande y rápido pusieron la corriente porque se unió mucha gente en un cacerolazo y toque de cazuela muy grande, muy grande”.



Simultáneamente, en la zona de Santos Suárez, imágenes difundidas mostraron a residentes encarando a agentes policiales. En medio de la oscuridad y la indignación, se escuchaba a una persona exclamar: "Hay gente muriendo, basta ya". Vecinos de la zona de 12 y D corroboraron a nuestra emisora la protesta.

Una residente de Lawton describió la desesperación que se vive en el conocido barrio habanero: “Anoche salieron a la calle y salen con calderos a hacer puras protestas porque no es fácil los apagones, mi vida. En Lawton, esto fue aquí en Lawton entre 11 y 12, en esta cuadra, por aquí para abajo, por 12 para abajo. Todo esto va sacando de paso a uno, mi vida”.



La jornada de protestas dejó un saldo de detenciones confirmadas. Una vecina de la zona relató que el apoyo de los pobladores a una persona que resultó arrestada, se extendió hasta la unidad policial de Aguilera: “Tengo entendido que se lo habían llevado, pero todas las personas que estaban ahí en esa manifestación fueron para la estación de policía, para Aguilera, como para salvarlo, apoyar al muchacho que no ha hecho nada”.



La unidad policial de Aguilera confirmó a Radio Martí que, tras las protestas en Lawton, hubo dos detenidos. Según el agente de guardia, ambos fueron trasladados al cuartel de la Seguridad del Estado conocido como Villa Marista.



“Están para Villa. Los dos que se cogieron ayer están para Villa”, aseveró.

Este 11 de marzo, la estatal Union Eléctrica informó en sus redes sociales que el sistema eléctrico se encuentra en estado crítico con 10 unidades fuera de servicio, 5 por roturas y 5 por mantenimiento, lo que reduce drásticamente la capacidad de generación.

Para el horario de mayor consumo, se esperaba una demanda de 3,080 MW, pero el país solo podrá producir 1,120 MW. Esta enorme diferencia provocará un déficit de casi 1,900 MW, lo que significa que más de la mitad de los usuarios del país que necesiten electricidad en ese momento se quedarán a oscuras por falta de suministro.



Los testimonios recogidos coinciden en que la población cubana ha llegado a un límite crítico debido a la falta de servicios básicos y la imposibilidad de realizar tareas cotidianas. Una de las entrevistadas, residente en Lawton, resumió el sentimiento de agotamiento que impera, especialmente entre los más jóvenes.



“Muchos los apagones... Entonces no hay gas. Tienes una cocina eléctrica, no la puedes encender porque no hay corriente. No es fácil, y uno aguanta un poco más, pero la gente joven no entiende y protesta. Algún día mejoraremos... ¡Que Dios se acuerde de nosotros!”