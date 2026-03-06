Alertan sobre aislamiento de la población en Cuba ante falta de electricidad y comunicaciones

Getting your Trinity Audio player ready...

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el colapso masivo del pasado miércoles ha resultado decepcionante en la provincia de Villa Clara.

A esto se añade, la ausencia de la conectividad que ha alcanzado niveles muy agudos, convirtiéndose en una barrera que separa a las familias y aísla al pueblo de la realidad global.

Tal como ha denunciado el activista y ex prisionero político Javier Delgado Torna, los cortes en los servicios de telefonía y redes móviles no son incidentes aislados, sino una realidad que deja a los ciudadanos incomunicados durante horas e incluso noches enteras.

Pero más allá de los fallos técnicos, el acceso a internet es usado como una herramienta de control político. Al limitar o quitar la conectividad, el régimen busca evitar que el pueblo se entere de los acontecimientos que marcan el rumbo del mundo.

Pese al anuncio oficial de una restauración gradual, residentes de Caibarién, Remedios y Placetas, denunciaron, en entrevistas con Martí Noticias, que el fluido eléctrico apenas ha retornado por intervalos de entre 30 y 45 minutos, insuficientes para cubrir necesidades básicas.

El periodista independiente Carlos Michael Morales reportó que, tras 28 horas de apagón general, la breve ventana de energía recibida cerca de las dos de la tarde no permitió siquiera cargar teléfonos móviles o lámparas de emergencia.

“Hay una indignación muy grande; la gente cataloga este accionar como un abuso contra todo un pueblo”, afirmó Morales.

La situación es especialmente crítica en municipios como Placetas, donde algunos circuitos, como el de Cumbre, acumulan más de 36 horas sin servicio.

“Todavía hay circuitos que no le han puesto la corriente desde incluso antes del apagón. Llevan más de 36 horas sin corriente”, dijo la activista Jani Corrales.

Señaló que la excepción han sido las zonas aledañas a centros hospitalarios, que, como en la que ella vive, recuperaron el suministro alrededor del mediodía del jueves.

Un panorama similar se vive en Remedios, según explicó Luis Mario Herrera Veitía, residente cercano al casco histórico.

"La electricidad se retiró horas antes del fallo general del miércoles y aún no ha retornado a los hogares, limitándose únicamente al área del hospital", detalló.

Aunque las autoridades aseguraron haber reconectado la red nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo durante la madrugada, la estabilidad del sistema pende de un hilo.

Se estima que el restablecimiento total tardará entre tres y cuatro días, debido a las labores de reparación en una caldera dañada de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, pilar fundamental del suministro en la isla.

Mientras tanto, los villaclareños enfrentan más noches de incertidumbre, con un sistema eléctrico que, lejos de estabilizarse, funciona de manera intermitente y precaria.