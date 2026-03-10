"Todo el mundo quiere que esto se caiga, sea como sea": cuarta noche de protestas en Cuba (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Reportes confirmados por Martí Noticias y denuncias en redes sociales dieron cuenta de una nueva jornada de protestas y cacerolazos en diversos municipios de La Habana y el interior de Cuba. La cuarta noche de protestas consecutivas en la isla.

En la capital, la activista Lucinda González confirmó que sonaron calderos en el municipio de La Lisa: “Fue anoche en toda La Lisa y Marianao se tiró también para la calle. Ochenta y uno, municipio Lisa para la calle. Pararon el tráfico allá arriba en 81”.

Por otra parte, en el municipio de Guanabacoa, la activista Maritza Concepción informó que la zona de Corral Falso amaneció este martes con las aceras llenas de volantes: “Tiraron proclamas y quemaron cestos de basura, tiraron botellas, hicieron de todo. Eso fue anoche”.

Asimismo, afirmó que los cacerolazos se sintieron en todo el municipio capitalino.

“Casi en todos los barrios, en todas las cuadras, ya las personas tocan las cazuelas, muchos salen para la calle y otros dentro de su casa, porque los apagones son más de 13 horas”, comentó Concepción.

Las manifestaciones por la crisis energética se extendieron también a barrios como Miramar, en el municipio Playa y la calle 64, en Buena Vista, donde videos posteados en plataformas digitales documentaron la movilización de los vecinos.

Fuera de la capital cubana, la tensión escaló en la provincia de Ciego de Ávila.

Residentes de la localidad de Ceballos se sumaron a los cacerolazos, según publicaciones en Facebook.

Un vecino de las afueras de esa zona confirmó que se trata de una localidad cercana "antes de llegar a Ceballos".

"Apagones sí hay bastante. Los apagones aquí son de 12 horas”, apuntó la fuente.

En el municipio de Morón, también en Ciego de Ávila, una residente describió la situación actual de los servicios básicos.

“Aquí los apagones están casi 24 horas, la electricidad la ponen 20 o 40 minutos, cuando más, una hora. El Internet está parcialmente o casi completamente quitado todo el día. La gente está muy desesperanzada. Todo el mundo, todo el mundo quiere que esto se caiga sea como sea”, aseguró la fuente sobre el sentir de la población ante la crisis.

Las protestas y denuncias públicas en Cuba aumentaron en febrero a un total de 1.185, un 19,6 % más que en enero, según el más reciente informe divulgado por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

Actualmente la isla está al borde de una parálisis total, con falta severa de combustible, apagones récord y un sistema eléctrico colapsado.

Entrevistado por Martí Noticias esta semana, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, alertó que, de no concretarse un arreglo a corto plazo –sea con Estados Unidos o a través de una excepción para Venezuela–, Cuba podría encontrarse sin combustible para mantener activo su sistema eléctrico y de transporte.