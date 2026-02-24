Régimen interroga a cubanos tras protesta por apagones en San Antonio de los Baños

Getting your Trinity Audio player ready...

Tras la protesta ocurrida la noche del domingo en San Antonio de los Baños, al menos dos ciudadanos fueron citados e interrogados por agentes de la Seguridad del Estado en la unidad local de la Policía.

Al amanecer del lunes 23 de febrero, una patrulla policial se instaló en la Avenida 27, entre las calles 50 y 52, para emitir citaciones oficiales: Jorge Luis González Ibarra y Yandiel Fleitas, dos de los participantes de la protesta, fueron conminados a presentarse en la estación policial, señalados como sus presuntos instigadores.

“Mi esposo y mi vecino, que fueron los dos únicos que se llevaron, de hecho, porque, supuestamente, eran los incitadores”, enfatizó, en conversación con Martí Noticias, Yismely Mazola Beltrán, hermana de uno de los presos políticos por el 11 de julio de 2021, Julián Manuel, actualmente en libertad condicional.

"Nos dijeron que no pueden tocar más calderos ni estar en la calle", relató Mazola, subrayando que las autoridades utilizaron sus antecedentes para intensificar la intimidación.

La manifestación espontánea se originó luego de que la barriada conocida como El Palenque y áreas aledañas sufriera más de 24 horas continuas sin servicio eléctrico.

“Las personas salieron para la calle porque no había corriente. Estuvimos más de 24 horas sin corriente y la pusieron como alrededor de media hora y la volvieron a quitar. Y había allí todos los barrios de arriba del Palenque. De todas las casas, había personas afuera gritando y tocando calderos”, relató Mazola Beltrán.

El testimonio de otra residente, Maydelín García Guasch, coincide que cuando la corriente fue restablecida por apenas media hora antes de ser retirada nuevamente, provocó la indignación de los vecinos de diversos barrios, especialmente de la zona del Palenque y áreas superiores a la calle Nodarse.

Lo que pasó fue “lo que hacen normalmente en La Habana que la gente sale y protesta, los que tienen a sus nenes, pero igual que van a resolver con eso aquí uno no puede fajarse porque te meten preso”.

Los testigos indican que la delegada de la circunscripción del Poder Popular intentó disuadir a los manifestantes bajo amenazas de arresto, instándolos a entrar en sus casas, pero los ciudadanos ignoraron las advertencias y continuaron con la protesta pacífica.

La corriente fue restablecida en la zona poco después de la demostración.

Otros relatos no confirmados por Martí Noticias señalan que ocho mujeres fueron citadas a interrogatorio.

El centro de asesoramiento legal Cubalex expresó su preocupación ante estos hechos, advirtiendo que tales represalias vulneran el ejercicio de la libertad de expresión.

La acción cívica ocurre en un marco de alta tensión en la isla, donde la Unión Nacional Eléctrica(UNE) ha reportado colapsos parciales del sistema que afectan a millones de personas.

En febrero de 2026, la crisis energética se ha agudizado con cortes que superan las 20 horas diarias en gran parte del territorio nacional, debido a la falta de combustible y el deterioro de la infraestructura.

Históricamente, las autoridades han respondido a este tipo de estallidos sociales con cortes de internet, detenciones arbitrarias y un aumento de la vigilancia policial para desalentar futuras movilizaciones.