Estudiantes realizan protesta pacífica en la escalinata de la Universidad de La Habana

Una veintena de estudiantes universitarios realizaron una sentada pacífica en la escalinata de la Universidad de La Habana (UH) para exigir cambios en el programa de estudio y los horarios de las clases.

"Eso fue una convocatoria hecha directamente por estudiantes de las facultades. La Seguridad del Estado y los profesores tenían interceptado eso desde principio, fueron alrededor de 20 estudiantes", dijo a Martí Noticias el joven crítico de arte Raymar Aguado, que ha estado en contacto con algunos de los manifestantes a través de WhatsApp.

"Los tienen en un aula supuestamente hablando con los profesores y demás. Estoy en contacto con varias personas de los que están ahí. Están reclamando el nuevo programa de estudio que es un desastre y los horarios también y todas las exigencias se le están haciendo de este nuevo proceso de educación a distancia", agregó.

Una fuente estudiantil que estuvo en la protesta también confirmó a la organización Ciudadanía y Libertad que agentes de la Seguridad del Estado "impidieron la entrada de más estudiantes a la escalinata y al recinto".



Según su testimonio, la situación se mantuvo tranquila al inicio, pero cambió cuando comenzaron a llegar más estudiantes interesados en sumarse a la protesta. "En ese momento, agentes de seguridad bloquearon el acceso a la escalinata y a la universidad", recoge el comunicado de la ONG.

Poco antes el corresponsal de CNN, Patrick Oppmann, había informado en X una imagen de la escalinata donde se ve al grupo de alumnos. "Sucediendo ahora: Un grupo de unos 20 estudiantes está realizando una sentada pacífica para protestar por las condiciones en la Universidad de La Habana", escribió.

Noticia en desarrollo.