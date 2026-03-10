Cubalex registró más de 1.200 violaciones de derechos humanos entre julio y diciembre de 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex documentó al menos 1.279 eventos violatorios de derechos humanos en Cuba entre julio y diciembre de 2025, lo que representa un promedio de casi siete incidentes diarios, según su más reciente informe semestral.

En declaraciones a Martí Noticias, el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, advirtió que estas cifras representan solo una parte de lo ocurrido en el país. “Siempre decimos que es importante aclarar que esta cifra constituye únicamente un subregistro y no el total de los hechos que ocurrieron en este período”, señaló.

El jurista explicó que las dificultades para acceder a internet, los prolongados apagones y el éxodo de activistas y periodistas independientes han limitado la documentación de los abusos.

“Es imposible determinar el total, entre otras cuestiones, debido a los cortes de internet provocados, la crisis energética y, sobre todo, el éxodo forzado de activistas y periodistas independientes, que son las personas que más suelen denunciar este tipo de hecho”, afirmó.

El informe señala que la represión alcanzó a amplios sectores de la sociedad. Cubalex registró al menos 779 víctimas directas de acciones represivas, entre ellas 189 mujeres y 590 hombres.

“Un dato importante que arrojó este informe es que las dos terceras partes de estas víctimas no tienen ningún tipo de afiliación política ni pertenecen a ninguna organización de la sociedad civil, sino que fueron ciudadanos comunes reprimidos por mostrar su inconformidad con la realidad imperante en el país o haber ejercido algún derecho, como puede ser la libertad de expresión o de asociación”, explicó Espinosa.

La organización precisó que los hechos represivos fueron documentados en 88 municipios de las 15 provincias del país. Las provincias con mayor número de registros fueron La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.

El informe también advierte sobre el uso de la ley y de las telecomunicaciones como mecanismos de control.

“Este entramado represivo es complementado además con el uso de la ley como método de castigo y el silencio digital forzado a través de cortes selectivos de internet realizados por ETECSA para impedir la visibilización y denuncias”, dijo el experto.

Uno de los hallazgos más graves del reporte es la persistencia de las muertes bajo custodia estatal. Cubalex registró 27 fallecimientos durante el semestre, que sumados a los del período anterior elevan a 67 el total de muertes bajo custodia en 2025.

“De estas víctimas, un hallazgo importante y de los más graves para este período es la persistencia de las muertes bajo custodia estatal como un patrón estructural”, indicó Espinosa.

Cubalex concluye que la represión en Cuba mantiene un carácter estructural y se extiende cada vez más a ciudadanos sin afiliación política.

El abogado agregó que la situación se agrava por “la falta de estado de derecho, de recursos jurídicos efectivos y de una impunidad crónica donde las instituciones actúan sin rendir ningún tipo de cuentas, incluso cuando existe un riesgo real para la vida de las personas”.